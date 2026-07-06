Hossam Hassan critica o silêncio do mundo: quem mata um cachorro é punido... e os assassinos de inocentes na Palestina?

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, enviou uma forte mensagem humanitária em defesa do povo palestino na Faixa de Gaza, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que o que os civis estão sofrendo não pode ser ignorado por ninguém com consciência, e criticando o que descreveu como um duplo padrão no tratamento dessa tragédia humanitária.

O Estádio de Atlanta sediará, amanhã, terça-feira, o tão aguardado confronto entre as seleções do Egito e da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo realizada pela primeira vez em sua história no formato de co-sede entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México.

Hossam Hassan afirmou: “Se há alguém no mundo que não sinta o sofrimento do povo palestino, essa pessoa não é humana. É de se esperar que todo ser humano, seja europeu, americano, árabe ou de qualquer lugar do mundo, sinta o que está acontecendo com o povo palestino”.

E acrescentou: “Quando um animal sofre, as instituições de proteção aos animais se mobilizam para defendê-lo, enquanto nós ficamos sentados em nossas casas, vivendo em condições confortáveis, comendo, bebendo e vestindo as melhores roupas, enquanto o povo palestino vive ao relento. Quem não sente o sofrimento deles não é humano”.

O técnico da seleção egípcia continuou: “É uma vergonha para o mundo inteiro, e uma vergonha para os tomadores de decisão, deixar que seres humanos como nós vivam nessas condições. Milhares de vítimas morrem em um único bombardeio em Gaza e, mesmo assim, não ouvimos do mundo ocidental posições à altura da magnitude dessa tragédia”.

E concluiu suas declarações dizendo: “Quando um cachorro na rua sofre algum dano, eles exigem que quem o agrediu seja julgado; então, o que dizer daqueles que matam inocentes em Gaza com mísseis todos os dias? O povo palestino vive sem casas, sem abrigo, sem água e sem comida. Exigimos vida e justiça para eles; e assim como a FIFA levanta slogans que clamam por justiça, devemos também exigir o direito deles à vida”.