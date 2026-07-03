Hossam Hassan, após a vitória do Egito: “Dedico esta vitória ao povo palestino”

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, dedicou a histórica classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao povo palestino, afirmando que os Faraós “conseguiram honrar os árabes”.

Em declarações à rede “BeIN Sports” após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis (4 a 2), após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, Hossam Hassan disse: “Meu coração e minha alma estão com o povo palestino; agradeço a eles e dedico-lhes esta vitória”, acrescentando: “Conseguimos honrar os árabes, e nós fazemos parte deles”.

O técnico elogiou a torcida que apoiou a seleção durante todo o torneio, dizendo: “Nossa torcida fez algo especial na Copa do Mundo e parabéns a ela pela vitória”, e acrescentou: “Que Deus nos abençoe por causa do bom povo egípcio”.

Ele acrescentou: “Eu esperava que ganhássemos por causa dessas pessoas bondosas”, em referência ao seu desejo de alegrar a torcida egípcia e árabe que acompanhou a partida.

Hossam Hassan encerrou suas declarações com as palavras: “Graças a Deus. Parabéns ao Egito, ao mundo árabe e à África”.

Vale lembrar que o Egito se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história e enfrentará o vencedor da partida entre Argentina e Cabo Verde.