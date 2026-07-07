Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, expressou sua grande indignação com a “falta de justiça na arbitragem” na partida da equipe contra a Argentina na Copa do Mundo de 2026, afirmando que não assistirá a nenhuma das partidas restantes desta edição.

A seleção egípcia chegou a estar vencendo por 2 a 0 contra a Argentina, mas acabou perdendo por 2 a 3 na partida disputada na noite desta terça-feira pelas oitavas de final, sendo assim eliminada do torneio.

O árbitro francês François Litxer gerou grande polêmica ao anular um gol da seleção egípcia e validar outro, de validade questionável, a favor da Argentina.

Questionado na coletiva de imprensa após a partida se a seleção egípcia teria sido penalizada contra a Argentina devido às suas declarações de apoio à Palestina, Hassan respondeu: “Não quero levar as coisas para esse lado”.

E acrescentou: “Falei ontem (na coletiva de imprensa que antecedeu a partida) sobre questões humanitárias, crianças pequenas sendo mortas, e aqui ninguém se comove; a mídia deveria ter apoiado a causa palestina”.

O técnico continuou: “Em Gaza, as crianças vestem camisetas de clubes e seleções europeias; elas gostam de vocês, mas vocês não se importam com elas”.

Sobre o que disse ao árbitro depois que ele lhe mostrou o cartão amarelo, ele explicou: “Eu disse a ele que o que está acontecendo é injusto e que a Argentina conquistou uma vitória imerecida hoje”.

Hassan continuou: “Decidi não assistir a nenhum jogo restante desta edição da Copa do Mundo por falta de justiça; quando voltar para o meu país, não vou assistir a nenhum jogo”.

Hassan revelou: “Eu disse aos jogadores após a partida que estava orgulhoso deles e que a equipe vai evoluir. Não esperava mais do que isso deles; podemos desafiar qualquer adversário, desde que haja justiça”.