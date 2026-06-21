Hossam Hassan anuncia a escalação da seleção egípcia para o confronto contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, anunciou a escalação titular dos Faraós para o confronto contra a seleção da Nova Zelândia, nesta segunda-feira, no estádio “BC Place”, válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

Ambas as seleções entram em campo com o objetivo de conquistar a primeira vitória no torneio, depois de cada uma ter somado apenas um ponto na rodada de estreia.

A seleção egípcia estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Bélgica, enquanto a seleção da Nova Zelândia empatou com o Irã por 2 a 2.

Hossam Hassan preferiu manter a mesma formação que enfrentou a Bélgica, sem fazer alterações no time titular, com a dupla Mohamed Salah e Omar Marmoush continuando a liderar o ataque dos Faraós.

A seguir, a escalação da seleção egípcia contra a Nova Zelândia:

- Goleiro: Mustafa Shubair.

- Defesa: Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh.

- Meio-campo: Mustafa “Zico”, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour.

- Ataque: Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Reservas: “Mohamed El-Shenawy, Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel-Majeed, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamza Abdel-Karim”.

Por outro lado, Darren Bazile, técnico da seleção da Nova Zelândia, preferiu manter a mesma escalação que enfrentou o Irã na primeira rodada, sem fazer nenhuma alteração no time titular.

A escalação da Nova Zelândia foi a seguinte:

- Goleiro: Max Crocombe.

- Defesa: Tim Payne, Michael Boxall, Finn Sorman, Liberato Kakasi.

- Meio-campo: Joe Bell, Marco Stamenić, Sarbriet Singh.

- Ataque: Eli Just, Chris Wood, Calum Makawat.