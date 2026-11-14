Hospital do Al Hilal: jogador retorna após 9 meses e situação de Salem Al Dawsari é incerta

O Al-Hilal visita o Neftçi no dia 23 de novembro, no estádio deste último, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite, no grupo do Oeste.
A nove dias da partida, o jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan confirmou que Hamad Al-Yami, lateral-direito do Al-Hilal, concluiu seu programa de reabilitação da lesão sofrida na temporada passada.
Al-Yami sofreu uma lesão na rótula do joelho durante o confronto contra o Al-Taawoun, no dia 24 de fevereiro, em uma partida adiada da décima rodada da Liga Roshn Saudita, tendo passado por uma cirurgia na Finlândia em março.
Al-Ajlan esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal no X, que Al-Yami estará presente nos treinos coletivos da equipe saudita assim que retornar a eles, a fim de se preparar para participar das partidas no período seguinte.
O retorno de Al-Yami será importante, sobretudo porque o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, conta apenas com Mohammed Mahzari na posição de lateral-direito, substituindo-o pelo lateral-esquerdo Mutaeb Al-Harbi.
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O "Líder" retorna aos treinos neste sábado, após o término da folga concedida pelo italiano Simone Inzaghi, treinador da equipe, aos jogadores, coincidindo com o período da data Fifa durante o mês de novembro.
O retorno do Al-Hilal virá acompanhado de certa incerteza, diante da indefinição da situação de Salem Al-Dawsari, sobretudo após a lesão que sofreu antes da atual data Fifa.
O jornal saudita "Al-Riyadiyah" disse que o "Tornado" passará por uma avaliação médica neste sábado, a fim de verificar sua condição de participar dos treinos coletivos.
Al-Dawsari sofreu uma lesão no joelho antes da atual data Fifa, o que o impediu de se juntar à concentração da seleção saudita na capital catari, Doha.
O capitão do Al-Hilal participou de apenas três partidas desde o início da atual temporada, duas delas como reserva e apenas uma como titular, por causa da cirurgia a que foi submetido após a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, tendo marcado apenas um gol.
Por outro lado, o departamento médico do Al-Hilal cuidará do caso do lateral-direito Mohammed Mahzari, depois de ele ter sido cortado da concentração da seleção saudita na capital catari, Doha.
A seleção saudita anunciou neste sábado o retorno de Mahzari à capital, Riade, após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa, que o privará de participar da partida amistosa contra o Uzbequistão, na próxima terça-feira, no estádio Khalifa bin Hamad, em Doha.
Vale lembrar que o Al-Hilal se prepara para disputar partidas difíceis no período seguinte, depois do confronto contra o Neftçi, quando visitará o Al-Ettifaq no dia 28 de novembro, no estádio deste último, em Dammam, pela décima terceira rodada da Liga Roshn Saudita.