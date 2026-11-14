Hospital do Al Hilal: jogador retorna após 9 meses e situação de Salem Al Dawsari é incerta

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O Al-Hilal, da Arábia Saudita, recuperou seu jogador após uma ausência que durou nove meses completos, antes do confronto diante do Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, enquanto a situação do capitão Salem Al-Dawsari segue cercada de incerteza.

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O Al-Hilal visita o Neftçi no dia 23 de novembro, no estádio deste último, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite, no grupo do Oeste.

A nove dias da partida, o jornalista saudita Ahmed Al-Ajlan confirmou que Hamad Al-Yami, lateral-direito do Al-Hilal, concluiu seu programa de reabilitação da lesão sofrida na temporada passada.

Al-Yami sofreu uma lesão na rótula do joelho durante o confronto contra o Al-Taawoun, no dia 24 de fevereiro, em uma partida adiada da décima rodada da Liga Roshn Saudita, tendo passado por uma cirurgia na Finlândia em março.

Al-Ajlan esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal no X, que Al-Yami estará presente nos treinos coletivos da equipe saudita assim que retornar a eles, a fim de se preparar para participar das partidas no período seguinte.

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O retorno de Al-Yami será importante, sobretudo porque o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, conta apenas com Mohammed Mahzari na posição de lateral-direito, substituindo-o pelo lateral-esquerdo Mutaeb Al-Harbi.

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O "Líder" retorna aos treinos neste sábado, após o término da folga concedida pelo italiano Simone Inzaghi, treinador da equipe, aos jogadores, coincidindo com o período da data Fifa durante o mês de novembro.

O retorno do Al-Hilal virá acompanhado de certa incerteza, diante da indefinição da situação de Salem Al-Dawsari, sobretudo após a lesão que sofreu antes da atual data Fifa.

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O jornal saudita "Al-Riyadiyah" disse que o "Tornado" passará por uma avaliação médica neste sábado, a fim de verificar sua condição de participar dos treinos coletivos.

Al-Dawsari sofreu uma lesão no joelho antes da atual data Fifa, o que o impediu de se juntar à concentração da seleção saudita na capital catari, Doha.

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O capitão do Al-Hilal participou de apenas três partidas desde o início da atual temporada, duas delas como reserva e apenas uma como titular, por causa da cirurgia a que foi submetido após a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México, tendo marcado apenas um gol.

Por outro lado, o departamento médico do Al-Hilal cuidará do caso do lateral-direito Mohammed Mahzari, depois de ele ter sido cortado da concentração da seleção saudita na capital catari, Doha.

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A seleção saudita anunciou neste sábado o retorno de Mahzari à capital, Riade, após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa, que o privará de participar da partida amistosa contra o Uzbequistão, na próxima terça-feira, no estádio Khalifa bin Hamad, em Doha.

Vale lembrar que o Al-Hilal se prepara para disputar partidas difíceis no período seguinte, depois do confronto contra o Neftçi, quando visitará o Al-Ettifaq no dia 28 de novembro, no estádio deste último, em Dammam, pela décima terceira rodada da Liga Roshn Saudita.