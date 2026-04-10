Hospital Al-Hilal... Lesões atingem mais dois jogadores antes do confronto contra o Al-Sadd... e o retorno de Bouabri

A maldição das lesões continua a assombrar o Al-Hilal, antes de seu esperado confronto na Liga dos Campeões da Ásia contra o Al-Sadd do Catar.

O Al-Hilal enfrenta o Al-Sadd na próxima segunda-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, nas oitavas de final da competição asiática.

A 72 horas do jogo, o Al-Hilal divulgou, através de sua conta oficial no site “X”, um comunicado no qual revelou as novidades sobre o estado de saúde de vários de seus jogadores, com destaque para o francês Simon Bouabri.

O Al-Hilal anunciou que Bouabri está pronto para participar das próximas partidas, após se recuperar da lesão sofrida com a seleção francesa sub-21 e participar dos treinos coletivos realizados pelo “Al-Za’im” na noite desta sexta-feira.

Nesse mesmo contexto, o zagueiro turco Yusuf Akçişik e o meio-campista saudita Nasser Al-Dossari realizaram um treino de condicionamento físico, que incluiu corrida e alguns exercícios com a bola, para que estejam próximos de retornar.

Por outro lado, o Al-Hilal revelou que seu ponta-direita brasileiro Malcom e seu meio-campista saudita Mohammed Kano sofreram lesões, após a vitória por 6 a 0 sobre o Al-Khulud, na quarta-feira passada, na 29ª rodada da Liga Roshen.

O “Al-Hilal” explicou que Kano sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa, enquanto Malcom sentiu dores no músculo posterior da coxa. Ambos serão submetidos a exames de imagem no local da lesão, para avaliar a gravidade e o tempo de afastamento dos gramados.

A ausência da dupla representa um duro golpe para o clube saudita, especialmente porque ambos são dos principais jogadores em que o italiano Simone Inzaghi, técnico da equipe, tem confiado desde o início da atual temporada.

Malcom disputou 33 partidas pelo Al-Hilal desde o início da temporada atual, marcando 9 gols e dando 11 assistências, enquanto Keno marcou 5 gols e deu outras 5 assistências em 36 partidas.