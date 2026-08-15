O internacional alemão começou entre os titulares do campeão turco, que por pouco não viveu um vexame diante de sua torcida contra o recém-promovido Corum FK. Sané decepcionou por completo no empate por 2 a 2 e foi substituído pouco antes do fim.

"Mesmo que o nome Leroy Sané prometa muito, seu desempenho em campo é uma decepção total. Na última temporada, não foi muito diferente", criticou duramente o jornalista turco Burak Özdemir, do jornal esportivo Fanatik , o jogador de ataque. A linguagem corporal de Sané seria "terrível, e seu desempenho é ainda pior! Quase parece que seria melhor se ele nem estivesse lá."

Sané, que se transferiu no verão de 2025 sem custos do Bayern de Munique para o Galatasaray, vem de uma primeira temporada irregular em Istambul. Até aqui, ele não conseguiu corresponder às altas expectativas e, agora, o início de sua segunda temporada também deu bastante errado.

Vantagem desperdiçada, Osimhen salva o Galatasaray com um ponto no fim

Victor Osimhen ao menos minimizou os danos. A estrela nigeriana do ataque havia colocado o Galatasaray em vantagem aos 53 minutos, mas os visitantes de Corum reagiram rapidamente. O internacional grego Alexandros Kyziridis, que havia se transferido há poucos dias do Heart of Midlothian, da Escócia, para o norte da Turquia, marcou o 1 a 1 aos 59 minutos com um chutaço de longa distância.

E apenas dois minutos depois, o Corum, que só havia subido pela primeira vez para a segunda divisão turca em 2023 e nesta temporada faz sua estreia na Süper Lig, de repente vencia por 2 a 1. O zagueiro Davinson Sanchez, do Galatasaray, cometeu uma falha fatal na jogada do gol: como último homem, em disputa com o atacante visitante Jesus Ramirez, o recuo de Sanchez para o goleiro Ugurcan Cakir saiu curto demais. Ramirez alcançou a bola, manteve a calma diante de Sanchez e do adiantado Cakir e marcou por cobertura.

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O Galatasaray precisou se lançar ao ataque para evitar um início completamente desastroso. A partir dos 70 minutos, o atual campeão em série passou a ter um homem a mais, já que o autor do empate do Corum, Kyziridis, foi expulso após uma falta horrorosa. Sem necessidade alguma, o jogador de ataque acertou Yunus Akgün com a sola aberta no tendão de Aquiles, perto da linha do meio-campo, e imediatamente levou as mãos à cabeça, porque sabia o que viria. Com toda a razão, o árbitro Batuhan Kolak mostrou o cartão vermelho para Kyziridis.

Nova concorrência para Leroy Sané? Galatasaray precisa de mais reforços

Com um homem a mais, os donos da casa pressionaram depois disso, mas só foram recompensados pouco antes do fim. Aos 90 minutos, Osimhen fez de cabeça após escanteio cobrado por Gabriel Sara e definiu o empate em 2 a 2.

Depois da estreia decepcionante, os pedidos por mais contratações ganharam ainda mais força ao redor do Galatasaray. "Acho que o Galatasaray precisa de três a quatro reforços para o ataque nas últimas três semanas da janela de transferências. Pelo menos um centroavante, um armador e um ponta", pediu Ugur Meleke, do jornal turco Hürriyet, defendendo, entre outras coisas, um novo concorrente para Sané pelos lados.

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O técnico Okan Buruk também deixou claro: "Esta semana é uma semana importante. Será importante para nós contratar reforços nesta semana. Tanto em relação ao tamanho do elenco quanto à concorrência interna e aos jogadores que podem vir do próprio clube… temos muitas lacunas no ataque." Ainda seriam necessárias "contratações para as posições atrás do atacante, no centro e nas pontas, especialmente no setor ofensivo", afirmou Buruk.

Galatasaray contratou apenas dois novos jogadores até agora

No que diz respeito a reforços ofensivos, o Galatasaray teria tentado recentemente a contratação de Gabriel Martinelli, do Arsenal. Os turcos teriam inclusive apresentado uma oferta de 45 milhões de euros ao campeão inglês. No entanto, ao que tudo indica, Martinelli não quer se transferir para a Süper Lig, razão pela qual uma ida ao Galatasaray está, por enquanto, fora de cogitação. Outro jogador de ataque do Arsenal, Ethan Nwaneri, também estaria despertando interesse no Gala, e também houve rumores de tempos em tempos sobre o astro do Milan, Rafael Leao.

Até o momento, os torcedores do Galatasaray ainda esperam por transferências de peso neste verão. Até aqui, chegaram apenas dois novos nomes: o meio-campista Lesley Ugochukwu (emprestado pelo Burnley) e o jovem promissor Umut Erdem, do Manisa FK, da segunda divisão.

Já o primeiro adversário da liga, o Corum, investiu de forma relativamente pesada antes de sua primeira temporada na elite turca. Além de Kyziridis, o outro autor de gol no empate da estreia em Istambul, Ramirez, também havia sido contratado recentemente, vindo do CD Nacional, da primeira divisão portuguesa. No total, o Corum já contratou 18 jogadores, entre eles o zagueiro Hrvoje Smolcic (por 1,2 milhão de euros junto ao Eintracht Frankfurt) e o internacional albanês Ylber Ramadani (por 1 milhão de euros vindo do Lecce). A contratação mais cara deste verão até agora, e também de toda a história do clube, foi o meio-campista Mohamed Diomande, por quem o Corum pagou 5,25 milhões de euros ao Rangers, de Glasgow.