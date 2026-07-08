Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, anunciou o futuro de Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, após a conquista alcançada pela equipe na Copa do Mundo de 2026.

A Federação Egípcia informou, em comunicado publicado em sua página no Facebook nesta quarta-feira, que Abu Rida confirmou a aprovação do Conselho para renovar o contrato com Hossam Hassan e seu irmão Ibrahim, diretor da seleção.

Acrescentou ainda que o Conselho de Administração da Federação concluirá os trâmites de renovação do contrato durante sua próxima reunião, após o retorno à Egito, sem, no entanto, revelar detalhes do novo contrato.

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A decisão da Federação Egípcia vem poucas horas após a eliminação da seleção egípcia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos da Argentina, atual campeã, após uma partida acirrada que contou com momentos emocionantes.

A seleção egípcia esteve perto de causar uma surpresa ao derrotar o “Tango”, depois de estar à frente por dois gols até o último quarto de hora da partida, antes de sofrer três gols, em meio a uma grande polêmica arbitral (2 a 3).

Apesar disso, a seleção egípcia alcançou um feito histórico ao chegar às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez, além de ter conquistado sua primeira vitória ao derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 na fase de grupos.

A delegação da seleção egípcia deve retornar dos Estados Unidos da América na sexta-feira que vem.

Hossam Hassan, de 59 anos, assumiu o comando da seleção dos Faraós em fevereiro de 2024 e a comandou em 35 partidas, entre oficiais e amistosas.

O “Deed” levou a seleção egípcia à classificação para a Copa do Mundo de 2026 e para a Copa Africana das Nações de 2025, além de ter chegado com ela às oitavas de final da Copa do Mundo e às semifinais do torneio continental.