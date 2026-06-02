Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: calendário completo no horário das Montanhas Rochosas (MT)

Já podemos quase sentir o gosto da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e reservar o resto do dia só para o evento, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.

Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, os horários oficiais de transmissão e os horários dos jogos já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores que assistirem do Fuso Horário das Montanhas estão em uma posição privilegiada.

Diga adeus aos alarmes brutais da 1h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como nos torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário das Montanhas (MT) terão uma rotina dos sonhos com jogos ao café da manhã, horários perfeitos no início da tarde e verdadeiros confrontos no horário nobre da noite.

Confira abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no Fuso Horário das Montanhas para a tão esperada semana de abertura.









📅 Copa do Mundo de 2026: Programação dos jogos da semana de abertura (Horário das Montanhas)

Data Confronto Hora do pontapé inicial (MT) Local / Cidade-sede Canais de transmissão Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul 13h Estádio da Cidade do México FOX, Tubi 4K / Univision

Coreia do Sul x República Tcheca 20h Estádio de Guadalajara FS1 / Universo Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina 13h Estádio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos x Paraguai 19h Estádio SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sábado, 13 de junho Catar x Suíça 13h Área da Baía de São Francisco FOX

Brasil x Marrocos 16h Nova York e Nova Jersey FS1

Haiti x Escócia 19h Estádio de Boston FS1

Austrália x Turquia 22h BC Place (Vancouver) FOX Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao 11h Estádio de Houston FOX

Holanda x Japão 14h Estádio de Dallas FOX

Costa do Marfim x Equador 17h Estádio da Filadélfia FS1

Suécia x Tunísia 20h Estádio de Monterrey FS1

Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (MT)

Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou seus blocos de calendário, estas são as janelas recorrentes a serem consideradas:

A janela do meio da manhã (10h / 11h, horário de Mountain): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada antes do almoço.

A Programação do Almoço/Início da Tarde (13h / 14h MT): Ótima para fazer uma pausa no meio do dia ou acompanhar jogos importantes em sequência durante o almoço.

A Janela Pós-Trabalho (16h / 17h MT): Jogos de destaque da fase de grupos transmitidos bem na hora em que você encerra o dia de trabalho e se acomoda para a noite.

O final de noite no horário nobre (19h / 20h / 22h MT): Jogos decisivos disputados no horário noturno em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir na transmissão na Zona Horária das Montanhas

Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecem as transmissões mais nítidas e confiáveis:

Fubo (A escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes de torneios em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 13h enquanto estiver em uma reunião com um cliente. Peacock (Central em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One e Tubi (os canais gratuitos e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One , oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Enquanto isso, seu serviço de streaming gratuito com anúncios, o Tubi , terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de jogos 24 horas por dia e destaques resumidos sob demanda.