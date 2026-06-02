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Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: calendário completo no horário das Montanhas Rochosas (MT)

Copa do Mundo

Um guia completo com tudo o que você precisa saber para assistir a todos os jogos da Copa do Mundo transmitidos ao vivo no Fuso Horário das Montanhas

Já podemos quase sentir o gosto da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e reservar o resto do dia só para o evento, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.

Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, os horários oficiais de transmissão e os horários dos jogos já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores que assistirem do Fuso Horário das Montanhas estão em uma posição privilegiada.

Diga adeus aos alarmes brutais da 1h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como nos torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário das Montanhas (MT) terão uma rotina dos sonhos com jogos ao café da manhã, horários perfeitos no início da tarde e verdadeiros confrontos no horário nobre da noite.

Confira abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no Fuso Horário das Montanhas para a tão esperada semana de abertura.



📅 Copa do Mundo de 2026: Programação dos jogos da semana de abertura (Horário das Montanhas)

Data

Confronto

Hora do pontapé inicial (MT)

Local / Cidade-sede

Canais de transmissão

Quinta-feira, 11 de junho

México x África do Sul

13h

Estádio da Cidade do México

FOX, Tubi 4K / Univision


Coreia do Sul x República Tcheca

20h

Estádio de Guadalajara

FS1 / Universo

Sexta-feira, 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina

13h

Estádio de Toronto

FOX / TSN


Estados Unidos x Paraguai

19h

Estádio SoFi (Los Angeles)

FOX / Peacock

Sábado, 13 de junho

Catar x Suíça

13h

Área da Baía de São Francisco

FOX


Brasil x Marrocos

16h

Nova York e Nova Jersey

FS1


Haiti x Escócia

19h

Estádio de Boston

FS1


Austrália x Turquia

22h

BC Place (Vancouver)

FOX

Domingo, 14 de junho

Alemanha x Curaçao

11h

Estádio de Houston

FOX


Holanda x Japão

14h

Estádio de Dallas

FOX


Costa do Marfim x Equador

17h

Estádio da Filadélfia

FS1


Suécia x Tunísia

20h

Estádio de Monterrey

FS1

Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (MT)

Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou seus blocos de calendário, estas são as janelas recorrentes a serem consideradas:

  • A janela do meio da manhã (10h / 11h, horário de Mountain): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada antes do almoço.
  • A Programação do Almoço/Início da Tarde (13h / 14h MT): Ótima para fazer uma pausa no meio do dia ou acompanhar jogos importantes em sequência durante o almoço.
  • A Janela Pós-Trabalho (16h / 17h MT): Jogos de destaque da fase de grupos transmitidos bem na hora em que você encerra o dia de trabalho e se acomoda para a noite.
  • O final de noite no horário nobre (19h / 20h / 22h MT): Jogos decisivos disputados no horário noturno em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.



Onde assistir na transmissão na Zona Horária das Montanhas

Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecem as transmissões mais nítidas e confiáveis:

  1. Fubo (A escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes de torneios em inglês e espanhol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 13h enquanto estiver em uma reunião com um cliente.
  2. Peacock (Central em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium).
  3. FOX One e Tubi (os canais gratuitos e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One, oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Enquanto isso, seu serviço de streaming gratuito com anúncios, o Tubi, terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de jogos 24 horas por dia e destaques resumidos sob demanda.

📺 Observação sobre streaming em 4K: Planejando aproveitar ao máximo sua tela ultra-HD para o jogo da seleção americana no SoFi Stadium? Certifique-se de que sua rede Wi-Fi doméstica mantenha uma velocidade estável de pelo menos 25 Mbps para evitar qualquer pixelização repentina ou buffering justamente quando um atacante se livrar da marcação e partir para o gol.

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