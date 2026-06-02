Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: calendário completo no horário das Montanhas Rochosas (MT)

Já podemos quase sentir o gosto da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e reservar o resto do dia só para o evento, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.
Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, os horários oficiais de transmissão e os horários dos jogos já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores que assistirem do Fuso Horário das Montanhas estão em uma posição privilegiada.
Diga adeus aos alarmes brutais da 1h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como nos torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário das Montanhas (MT) terão uma rotina dos sonhos com jogos ao café da manhã, horários perfeitos no início da tarde e verdadeiros confrontos no horário nobre da noite.
Confira abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no Fuso Horário das Montanhas para a tão esperada semana de abertura.
📅 Copa do Mundo de 2026: Programação dos jogos da semana de abertura (Horário das Montanhas)
Data
Confronto
Hora do pontapé inicial (MT)
Local / Cidade-sede
Canais de transmissão
Quinta-feira, 11 de junho
México x África do Sul
13h
Estádio da Cidade do México
FOX, Tubi 4K / Univision
Coreia do Sul x República Tcheca
20h
Estádio de Guadalajara
FS1 / Universo
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina
13h
Estádio de Toronto
FOX / TSN
Estados Unidos x Paraguai
19h
Estádio SoFi (Los Angeles)
FOX / Peacock
Sábado, 13 de junho
Catar x Suíça
13h
Área da Baía de São Francisco
FOX
Brasil x Marrocos
16h
Nova York e Nova Jersey
FS1
Haiti x Escócia
19h
Estádio de Boston
FS1
Austrália x Turquia
22h
BC Place (Vancouver)
FOX
Domingo, 14 de junho
Alemanha x Curaçao
11h
Estádio de Houston
FOX
Holanda x Japão
14h
Estádio de Dallas
FOX
Costa do Marfim x Equador
17h
Estádio da Filadélfia
FS1
Suécia x Tunísia
20h
Estádio de Monterrey
FS1
Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (MT)
Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou seus blocos de calendário, estas são as janelas recorrentes a serem consideradas:
- A janela do meio da manhã (10h / 11h, horário de Mountain): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada antes do almoço.
- A Programação do Almoço/Início da Tarde (13h / 14h MT): Ótima para fazer uma pausa no meio do dia ou acompanhar jogos importantes em sequência durante o almoço.
- A Janela Pós-Trabalho (16h / 17h MT): Jogos de destaque da fase de grupos transmitidos bem na hora em que você encerra o dia de trabalho e se acomoda para a noite.
- O final de noite no horário nobre (19h / 20h / 22h MT): Jogos decisivos disputados no horário noturno em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.
Onde assistir na transmissão na Zona Horária das Montanhas
Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecem as transmissões mais nítidas e confiáveis:
- Fubo (A escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes de torneios em inglês e espanhol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 13h enquanto estiver em uma reunião com um cliente.
- Peacock (Central em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium).
- FOX One e Tubi (os canais gratuitos e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One, oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Enquanto isso, seu serviço de streaming gratuito com anúncios, o Tubi, terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de jogos 24 horas por dia e destaques resumidos sob demanda.
📺 Observação sobre streaming em 4K: Planejando aproveitar ao máximo sua tela ultra-HD para o jogo da seleção americana no SoFi Stadium? Certifique-se de que sua rede Wi-Fi doméstica mantenha uma velocidade estável de pelo menos 25 Mbps para evitar qualquer pixelização repentina ou buffering justamente quando um atacante se livrar da marcação e partir para o gol.