Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: calendário completo no horário central (CT)

Já dá para sentir o cheiro da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e reservar o resto do dia só para o evento, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.





Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, a programação oficial de transmissão e os horários das partidas já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os fãs que assistirem no Fuso Horário Central estão em uma posição privilegiada.

Diga adeus aos despertadores brutais às 2h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como nos torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário Central (CT) terão uma rotina dos sonhos, com jogos para acompanhar com um café no final da manhã, confrontos perfeitos na hora do almoço e dois jogos consecutivos no horário nobre da noite.

Abaixo, o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no horário central (CT) para a tão esperada semana de abertura.





📅 Copa do Mundo de 2026: Programação dos jogos da semana de abertura (Fuso Horário Central)

Data Confronto Hora do pontapé inicial (CT) Local / Cidade-sede Canais de transmissão Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul 14h Estádio da Cidade do México FOX, Tubi 4K / Univision

Coreia do Sul x República Tcheca 21h Estádio de Guadalajara FS1 / Universo Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina 14h Estádio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos x Paraguai 20h Estádio SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sábado, 13 de junho Catar x Suíça 14h Área da Baía de São Francisco FOX

Brasil x Marrocos 17h Nova York e Nova Jersey FS1

Haiti x Escócia 20h Estádio de Boston FS1

Austrália x Turquia 23h BC Place (Vancouver) FOX Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao 12h (meio-dia) Estádio de Houston FOX

Holanda x Japão 15h Estádio de Dallas FOX

Costa do Marfim x Equador 18h Estádio da Filadélfia FS1

Suécia x Tunísia 21h Estádio de Monterrey FS1

Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (CT)

Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou seus blocos de calendário, estas são as janelas recorrentes a serem consideradas:

A janela do final da manhã (11h / 12h, horário central): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada matinal ou sai para almoçar.

A Programação do Final da Tarde (14h / 15h / 16h CT): A distração ideal no dia de trabalho para ajudar a chegar ao fim do seu turno acompanhando o futebol internacional de elite.

A janela pós-trabalho/jantar (17h / 18h / 19h CT): Partidas de destaque transmitidas nos horários de maior audiência, bem na hora em que você desliga o computador e se acomoda para a noite.

O Encerramento do Horário Nobre (20h / 21h / 23h CT): Jogos decisivos disputados em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir na zona horária central

Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecem as transmissões mais nítidas e confiáveis:

Fubo (A escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes de torneios em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 14h enquanto estiver preso em uma reunião com um cliente. Peacock (Central de conteúdo em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One e Tubi (As plataformas gratuitas e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One , oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Enquanto isso, seu serviço de streaming gratuito com anúncios, o Tubi , terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de jogos 24 horas por dia e resumos dos melhores momentos sob demanda.