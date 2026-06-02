Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: calendário completo no horário central (CT)

Já dá para sentir o cheiro da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e reservar o resto do dia só para o evento, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.
Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, a programação oficial de transmissão e os horários das partidas já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os fãs que assistirem no Fuso Horário Central estão em uma posição privilegiada.
Diga adeus aos despertadores brutais às 2h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como nos torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário Central (CT) terão uma rotina dos sonhos, com jogos para acompanhar com um café no final da manhã, confrontos perfeitos na hora do almoço e dois jogos consecutivos no horário nobre da noite.
Abaixo, o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no horário central (CT) para a tão esperada semana de abertura.
📅 Copa do Mundo de 2026: Programação dos jogos da semana de abertura (Fuso Horário Central)
Data
Confronto
Hora do pontapé inicial (CT)
Local / Cidade-sede
Canais de transmissão
Quinta-feira, 11 de junho
México x África do Sul
14h
Estádio da Cidade do México
FOX, Tubi 4K / Univision
Coreia do Sul x República Tcheca
21h
Estádio de Guadalajara
FS1 / Universo
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina
14h
Estádio de Toronto
FOX / TSN
Estados Unidos x Paraguai
20h
Estádio SoFi (Los Angeles)
FOX / Peacock
Sábado, 13 de junho
Catar x Suíça
14h
Área da Baía de São Francisco
FOX
Brasil x Marrocos
17h
Nova York e Nova Jersey
FS1
Haiti x Escócia
20h
Estádio de Boston
FS1
Austrália x Turquia
23h
BC Place (Vancouver)
FOX
Domingo, 14 de junho
Alemanha x Curaçao
12h (meio-dia)
Estádio de Houston
FOX
Holanda x Japão
15h
Estádio de Dallas
FOX
Costa do Marfim x Equador
18h
Estádio da Filadélfia
FS1
Suécia x Tunísia
21h
Estádio de Monterrey
FS1
Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (CT)
Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou seus blocos de calendário, estas são as janelas recorrentes a serem consideradas:
- A janela do final da manhã (11h / 12h, horário central): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada matinal ou sai para almoçar.
- A Programação do Final da Tarde (14h / 15h / 16h CT): A distração ideal no dia de trabalho para ajudar a chegar ao fim do seu turno acompanhando o futebol internacional de elite.
- A janela pós-trabalho/jantar (17h / 18h / 19h CT): Partidas de destaque transmitidas nos horários de maior audiência, bem na hora em que você desliga o computador e se acomoda para a noite.
- O Encerramento do Horário Nobre (20h / 21h / 23h CT): Jogos decisivos disputados em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.
Onde assistir na zona horária central
Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecem as transmissões mais nítidas e confiáveis:
- Fubo (A escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes de torneios em inglês e espanhol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 14h enquanto estiver preso em uma reunião com um cliente.
- Peacock (Central de conteúdo em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium).
- FOX One e Tubi (As plataformas gratuitas e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One, oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Enquanto isso, seu serviço de streaming gratuito com anúncios, o Tubi, terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de jogos 24 horas por dia e resumos dos melhores momentos sob demanda.
📺 Observação sobre streaming em 4K: Planejando aproveitar ao máximo sua tela ultra-HD para o jogo da seleção americana no SoFi Stadium? Certifique-se de que sua rede Wi-Fi doméstica mantenha uma velocidade estável de pelo menos 25 Mbps para evitar qualquer pixelização repentina ou buffering justamente quando um atacante se livrar da marcação e partir para o gol.