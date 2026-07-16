A Copa do Mundo da FIFA de 2026 tomou completamente conta da América do Norte, entregando uma enorme vitrine do futebol com 48 seleções entre EUA, Canadá e México. Com o torneio a todo vapor, já passamos oficialmente pelas intensas quartas de final e semifinais, restando apenas o clímax definitivo desta competição de um mês: a disputa de terceiro lugar e a final da Copa do Mundo.

Para os torcedores que acompanham no fuso do Pacífico (PT), a programação de transmissão segue bastante acessível. Os espectadores em PT têm uma grade perfeitamente ajustada com jogos nas manhãs e no meio do dia durante o fim de semana. Como o empate já não é mais uma opção, qualquer partida que estiver igualada após os 90 minutos irá para uma emocionante prorrogação e uma possível disputa de pênaltis em morte súbita.

Gerenciar os horários de início no fuso do Pacífico ajuda os torcedores internacionais a acompanhar sem dificuldade jogos noturnos e ajustes nas odds ao vivo. Para garantir que seus palpites analíticos sejam feitos em uma interface responsiva com excelentes margens de odds, registrar-se com um código é fundamental. Confira nosso passo a passo para resgatar um grande bônus de depósito usando nosso código promocional da Melbet verificado.

Abaixo está o guia definitivo da GOAL para os horários restantes da fase mata-mata e a programação exata em PT para os confrontos decisivos restantes desta semana.





Blocos diários padrão de horários da Copa do Mundo de 2026 (PT)

Durante a enorme fase de grupos de 72 jogos, as partidas serão distribuídas ao longo do dia para que os torcedores possam acompanhar o máximo possível de ação em sequência. Se você está tentando organizar sua agenda de trabalho na Costa Oeste ou blocos no calendário, estas são as janelas recorrentes para assistir:

Janela do café da manhã (9h / 10h PT): Ótima para deixar rolando em um segundo monitor enquanto você limpa a caixa de entrada.

Janela do almoço (12h / 13h PT): Perfeita para acompanhar rodadas duplas de destaque na hora da refeição.

Janela após o trabalho (16h / 17h PT): Assista a um segundo tempo bem na hora de encerrar o expediente.

Encerramento nobre da noite (19h / 20h / 21h PT): Grandes confrontos, com jogos dos países-sede em Los Angeles, Seattle e Vancouver.





📅 Copa do Mundo de 2026: tabela das semifinais e finais (horário do Pacífico)

O torneio foi reduzido às quatro seleções de elite finais. Aqui está a programação atualizada de TV e streaming do início desta semana até o apito final de domingo, organizada no horário do Pacífico (PT):

Data Confronto Horário de início (PT) Estádio / cidade-sede Canais de transmissão (EUA) Ter., 14 de julho França 🇫🇷 0–2 Espanha 🇪🇸 (Semifinal 1) 12h Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Qua., 15 de julho Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 12h Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Qui., 16 de julho (hoje) Dia de descanso - Nenhuma partida agendada — — — Sex., 17 de julho (amanhã) Dia de descanso - Nenhuma partida agendada — — — Sáb., 18 de julho França 🇫🇷 x Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Disputa de terceiro lugar) 14h Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dom., 19 de julho Espanha 🇪🇸 x Argentina 🇦🇷 (Final da Copa do Mundo) 12h NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





Onde assistir via streaming na Costa Oeste

Se você está planejando abandonar de vez a TV por assinatura antes da abertura, algumas plataformas importantes oferecerão as transmissões digitais mais estáveis:

Fubo (a escolha do fanático por esportes): Transmite todas as redes essenciais em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Inclui ainda um útil recurso de DVR ilimitado na nuvem, caso você precise gravar um jogo pela manhã enquanto está preso em uma reunião. Peacock (central em língua espanhola): Transmite ao vivo, em espanhol, todas as 104 partidas via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One e Tubi (as plataformas gratuita e independente): O aplicativo premium da FOX, FOX One , oferecerá streaming direto ao consumidor de cada minuto de jogo, enquanto o serviço gratuito de streaming da empresa, Tubi , terá uma central totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises das partidas 24 horas por dia e melhores momentos compactos sob demanda.