A Copa do Mundo da FIFA de 2026 tomou completamente conta da América do Norte, entregando uma enorme vitrine do futebol com 48 seleções entre EUA, Canadá e México. Com o torneio a todo vapor, já passamos oficialmente pelas intensas quartas de final e semifinais, restando apenas o clímax definitivo desta competição de um mês: a disputa de terceiro lugar e a final da Copa do Mundo.
Para os torcedores que acompanham no fuso do Pacífico (PT), a programação de transmissão segue bastante acessível. Os espectadores em PT têm uma grade perfeitamente ajustada com jogos nas manhãs e no meio do dia durante o fim de semana. Como o empate já não é mais uma opção, qualquer partida que estiver igualada após os 90 minutos irá para uma emocionante prorrogação e uma possível disputa de pênaltis em morte súbita.
Gerenciar os horários de início no fuso do Pacífico ajuda os torcedores internacionais a acompanhar sem dificuldade jogos noturnos e ajustes nas odds ao vivo. Para garantir que seus palpites analíticos sejam feitos em uma interface responsiva com excelentes margens de odds, registrar-se com um código é fundamental. Confira nosso passo a passo para resgatar um grande bônus de depósito usando nosso código promocional da Melbet verificado.
Abaixo está o guia definitivo da GOAL para os horários restantes da fase mata-mata e a programação exata em PT para os confrontos decisivos restantes desta semana.
Blocos diários padrão de horários da Copa do Mundo de 2026 (PT)
Durante a enorme fase de grupos de 72 jogos, as partidas serão distribuídas ao longo do dia para que os torcedores possam acompanhar o máximo possível de ação em sequência. Se você está tentando organizar sua agenda de trabalho na Costa Oeste ou blocos no calendário, estas são as janelas recorrentes para assistir:
- Janela do café da manhã (9h / 10h PT): Ótima para deixar rolando em um segundo monitor enquanto você limpa a caixa de entrada.
- Janela do almoço (12h / 13h PT): Perfeita para acompanhar rodadas duplas de destaque na hora da refeição.
- Janela após o trabalho (16h / 17h PT): Assista a um segundo tempo bem na hora de encerrar o expediente.
- Encerramento nobre da noite (19h / 20h / 21h PT): Grandes confrontos, com jogos dos países-sede em Los Angeles, Seattle e Vancouver.
📅 Copa do Mundo de 2026: tabela das semifinais e finais (horário do Pacífico)
O torneio foi reduzido às quatro seleções de elite finais. Aqui está a programação atualizada de TV e streaming do início desta semana até o apito final de domingo, organizada no horário do Pacífico (PT):
Data
Confronto
Horário de início (PT)
Estádio / cidade-sede
Canais de transmissão (EUA)
Ter., 14 de julho
França 🇫🇷 0–2 Espanha 🇪🇸 (Semifinal 1)
12h
Dallas Stadium
FOX / Telemundo / Fubo / Peacock
Qua., 15 de julho
Inglaterra 🏴 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2)
12h
Atlanta Stadium
FOX / Telemundo / Fubo / Peacock
Qui., 16 de julho (hoje)
Dia de descanso - Nenhuma partida agendada
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Sex., 17 de julho (amanhã)
Dia de descanso - Nenhuma partida agendada
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Sáb., 18 de julho
França 🇫🇷 x Inglaterra 🏴 (Disputa de terceiro lugar)
14h
Miami Stadium
FOX / Telemundo / Fubo / Peacock
Dom., 19 de julho
Espanha 🇪🇸 x Argentina 🇦🇷 (Final da Copa do Mundo)
12h
NY/NJ Stadium
FOX / Telemundo / Fubo / Peacock
Onde assistir via streaming na Costa Oeste
Se você está planejando abandonar de vez a TV por assinatura antes da abertura, algumas plataformas importantes oferecerão as transmissões digitais mais estáveis:
- Fubo (a escolha do fanático por esportes): Transmite todas as redes essenciais em inglês e espanhol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Inclui ainda um útil recurso de DVR ilimitado na nuvem, caso você precise gravar um jogo pela manhã enquanto está preso em uma reunião.
- Peacock (central em língua espanhola): Transmite ao vivo, em espanhol, todas as 104 partidas via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium).
- FOX One e Tubi (as plataformas gratuita e independente): O aplicativo premium da FOX, FOX One, oferecerá streaming direto ao consumidor de cada minuto de jogo, enquanto o serviço gratuito de streaming da empresa, Tubi, terá uma central totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises das partidas 24 horas por dia e melhores momentos compactos sob demanda.
📺 Observação sobre streaming em 4K: Está planejando aproveitar ao máximo sua tela 4K para o jogo da seleção masculina dos EUA no SoFi Stadium? Certifique-se de que sua rede Wi-Fi residencial mantenha uma velocidade estável de pelo menos 25 Mbps para evitar qualquer pixelização repentina ou travamento justamente quando o árbitro for ao monitor do VAR.