A Copa do Mundo da FIFA de 2026 tomou completamente conta da América do Norte, entregando um enorme espetáculo de futebol com 48 seleções pelos EUA, Canadá e México. Com o torneio a todo vapor, já passamos oficialmente pelas intensas quartas de final e semifinais, restando apenas o clímax definitivo desta competição de um mês: a disputa de terceiro lugar e a final da Copa do Mundo.

Para os fãs que acompanham no fuso horário do Leste (ET), a programação de transmissão continua sendo um verdadeiro sonho. Os espectadores em ET têm uma grade perfeitamente ajustada, com jogos no fim da tarde e no horário nobre do fim de semana. Como o empate não é mais uma opção, qualquer partida que estiver igualada após 90 minutos irá para uma emocionante prorrogação e uma possível disputa de pênaltis em morte súbita.

Entender os horários de início no país-sede em relação aos fusos do horário do Leste garante que os torcedores possam planejar seus cronogramas de exibição e apostas ao vivo com precisão. Para dar ao seu perfil de jogador o maior impulso possível já no seu primeiro depósito, usar um voucher promocional ativo é uma estratégia inteligente. Confira nosso guia dedicado para ativar suas recompensas por meio do nosso código promocional Melbet.

Abaixo está o guia definitivo da GOAL sobre os horários recorrentes do mata-mata e a programação exata em ET para os confrontos decisivos restantes desta semana.









Os horários padrão diários da Copa do Mundo de 2026 (ET)

Durante a enorme fase de grupos de 72 partidas, os jogos serão distribuídos ao longo do dia para garantir que os fãs possam assistir ao máximo possível de ação ao vivo. Se você está planejando sua agenda de trabalho em casa ou organizando seu tempo no sofá, estas são as faixas horárias para marcar no relógio:

Janela inicial: 12h ET / 13h ET (Perfeita para um jogo no horário de almoço)

Janela da tarde: 15h ET / 16h ET / 17h ET (Perfeita para assistir depois do trabalho)

Janela de horário nobre: 19h ET / 20h ET / 21h ET (Grandes jogos da noite)

Janela da saideira: 22h ET / 23h ET / 0h ET (Cidades-sede da Costa Oeste como LA, Seattle e Vancouver)

📅 Copa do Mundo de 2026: tabela das semifinais e finais (horário do Leste)

O grupo foi reduzido às quatro seleções de elite finais. Aqui está a programação atualizada de TV e streaming, do início desta semana até o apito final de domingo, organizada no horário do Leste (ET):

Data Confronto Horário de início (ET) Estádio / cidade-sede Canais de transmissão (EUA) Ter., 14 de julho França 🇫🇷 0–2 Espanha 🇪🇸 (Semifinal 1) 15h Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Qua., 15 de julho Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 15h Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Qui., 16 de julho (Hoje) Dia de descanso - Nenhuma partida programada — — — Sex., 17 de julho (Amanhã) Dia de descanso - Nenhuma partida programada — — — Sáb., 18 de julho França 🇫🇷 x Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Disputa de terceiro lugar) 17h Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dom., 19 de julho Espanha 🇪🇸 x Argentina 🇦🇷 (Final da Copa do Mundo) 15h NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Os blocos padrão diários de horários da Copa do Mundo de 2026 (ET)

Durante a enorme fase de grupos de 72 partidas, os confrontos serão distribuídos ao longo do dia para que os fãs possam acompanhar o máximo possível de ação em sequência. Se você está tentando organizar sua rotina de trabalho na Costa Leste ou planejar seu calendário, estas são as janelas recorrentes para ficar de olho:

Janela do horário de almoço (12h / 13h ET): Perfeita para deixar em um segundo monitor enquanto você limpa os e-mails da manhã ou faz uma pausa real no meio do dia.

Janela do meio da tarde (15h / 16h ET): Uma distração ideal no meio do dia para fechar o expediente ao lado do futebol internacional de elite.

Faixa de horário nobre (18h / 19h / 20h ET): Grandes confrontos da noite, com jogos do país-sede nos melhores horários para assistir.

Janela da saideira (21h / 22h / meia-noite ET): Partidas tarde da noite sediadas por cidades da Costa Oeste como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir aos jogos por streaming na Costa Leste

Se você vai cortar a TV a cabo antes da abertura, há alguns caminhos principais para garantir suas transmissões em alta definição:

Fubo (opção premium): Reúne todas as emissoras em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) e inclui Cloud DVR ilimitado, caso você precise gravar um jogo da tarde enquanto estiver preso no escritório. Peacock (central em língua espanhola): Transmite ao vivo todas as 104 partidas em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One & Tubi (centrais em inglês): O novo serviço de assinatura independente da FOX transmitirá cada minuto de ação, enquanto sua plataforma gratuita de streaming, Tubi , terá reprises de partidas 24 horas por dia e uma área de melhores momentos sob demanda totalmente gratuita.