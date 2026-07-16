A Copa do Mundo da FIFA de 2026 tomou completamente conta da América do Norte, entregando um enorme espetáculo de futebol com 48 seleções pelos EUA, Canadá e México. Com o torneio em pleno andamento, já passamos oficialmente pelas intensas quartas de final e semifinais, restando apenas o clímax definitivo desta competição de um mês: a disputa de terceiro lugar e a final da Copa do Mundo.

Para os torcedores que acompanham no fuso horário Central (CT), a programação de transmissão continua sendo um verdadeiro sonho. Os espectadores em CT têm uma grade perfeitamente ajustada com jogos ao meio-dia e no início da tarde aos fins de semana. Como o empate já não é mais uma opção, qualquer partida que estiver igualada após 90 minutos irá para uma emocionante prorrogação e uma possível disputa de pênaltis em morte súbita.

Preparar suas transmissões para os jogos do torneio global é fundamental para acompanhar cada momento de ação de classe mundial. Para turbinar sua experiência com previsões ao vivo durante as partidas, começar com capital promocional extra oferece uma vantagem distinta. Descubra como ativar seu bônus de cadastro usando nosso atual código promocional da 1xbet.

Abaixo está o guia definitivo da GOAL para os horários recorrentes da fase eliminatória e a programação exata em CT para os confrontos decisivos restantes desta semana.





Aqui está a tabela atualizada da Copa do Mundo da FIFA de 2026 para a semana atual (15 de junho a 21 de junho), organizada especificamente no horário Central (CT) para que você possa planejar suas janelas para assistir em torno do seu expediente e da sua rotina noturna.

📅 Copa do Mundo 2026: tabela das semifinais e finais (horário Central)

O grupo foi reduzido às quatro seleções de elite finais. Aqui está a programação atualizada de TV e streaming, do começo desta semana até o apito final de domingo, organizada no horário Central (CT):

Data Confronto Horário de início (CT) Estádio / cidade-sede Canais de transmissão (EUA) Ter., 14 de julho França 🇫🇷 0–2 Espanha 🇪🇸 (Semifinal 1) 14h00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Qua., 15 de julho Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 14h00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Qui., 16 de julho (Hoje) Dia de descanso - Nenhuma partida programada — — — Sex., 17 de julho (Amanhã) Dia de descanso - Nenhuma partida programada — — — Sáb., 18 de julho França 🇫🇷 x Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Disputa de terceiro lugar) 16h00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dom., 19 de julho Espanha 🇪🇸 x Argentina 🇦🇷 (Final da Copa do Mundo) 14h00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Durante a gigantesca fase de grupos de 72 partidas, os jogos serão distribuídos em sequência para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de ação em série. Se você estiver planejando sua rotina de trabalho remoto no verão ou organizando blocos na agenda, estas são as janelas recorrentes a considerar:

A janela do fim da manhã (11h00 / 12h00 CT): a transmissão perfeita para deixar rolando na segunda tela enquanto você limpa sua caixa de entrada da manhã ou vai almoçar.

A faixa do meio da tarde (14h00 / 15h00 / 16h00 CT): uma distração ideal no dia de trabalho para ajudar a chegar ao fim do expediente ao lado do futebol internacional de elite.

A janela pós-trabalho/jantar (17h00 / 18h00 / 19h00 CT): grandes partidas sendo exibidas em horário nobre de audiência justamente quando você encerra o expediente e se acomoda para a noite.

O encerramento em horário nobre da noite (20h00 / 21h00 / 23h00 CT): jogos de alta tensão sediados por cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir por streaming no fuso horário Central

Se você pretende abandonar totalmente a TV por assinatura antes da abertura do torneio, algumas plataformas digitais importantes oferecerão as transmissões mais limpas e confiáveis:

Fubo (a escolha do fanático por esportes): transmite todas as redes essenciais do torneio em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Inclui o recurso Unlimited Cloud DVR caso você precise gravar uma partida das 14h00 enquanto estiver preso em uma reunião com cliente. Peacock (central em língua espanhola): transmite ao vivo todas as 104 partidas em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One & Tubi (as opções gratuita e independente): o novo aplicativo premium da FOX, FOX One , oferecerá streaming direto ao consumidor para cada minuto de jogo. Enquanto isso, o serviço gratuito de streaming com anúncios, Tubi , terá uma área totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises das partidas 24 horas por dia e melhores momentos condensados sob demanda.