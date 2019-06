Hope Solo vê comemoração "desnecessária" após goleada americana, mas elogia gesto de Lloyd

EUA venceram a Tailândia por 13 a 0 na estreia da Copa do Mundo Feminina e as jogadores apresentaram repertório de celebrações

A seleção dos aplicou uma goleada impedosa sobre a : 13 a 0, na estreia da de futebol e, apesar do placar mais do que elástico, as americanas mostraram que foram "preparadas" para um possível marcador largo e apresentaram um repertório de comemorações.

Ex-goleira dos EUA, Hope Solo, criticou o ato das ex-companheiras. "Não sou estranha à controvérsia, mas digo: sou um defensora de respeitar os oponentes e sempre o fiz. Obviamente, eu fiz alguns comentários no passado por falta de espírito esportivo, mas eu realmente acredito que temos que mostrar muita classe, especialmente vindo da equipe número um do mundo ... Acho que foi desnecessário ter comemorações planejadas para os gols", disse Solo em entrevista ao CBS This Morning.

"Minhas comemorações de gol favoritas são aquelas que vêm naturalmente, porque você realmente vê a paixão da jogadora. Há um tempo e lugar para a celebração coreografada, e há um tempo e lugar para o natural, o que acontecer depois de um gol, o aspecto natural do esporte. E eu acho que é isso que eu quero ver mais", continuou.



(Foto: Getty Images)

Mas Solo não ficou apenas nas críticas às ex-companheiras e elogiou a atitude de Carli Lloyd após o apito final.

"O que achei tão elegante foi depois do final do jogo, Carli Lloyd foi até a goleira da Tailândia, e colocou seu braço ao redor dela e a levaram para fora do campo. Esse é o tipo de classe que quero ver nos Estados Unidos", concluiu.

(Foto: Getty Images)

Lloyd comenta gesto

A meia Carli Lloyd conversou com a imprensa e explicou o que conversou com a goleira tailandesa, Charoenying, ainda em campo. "Depois do jogo eu senti por ela e queria ir até ela. Não era algo que eu precisava de todo o mundo para ver", disse.

"Obviamente, sou uma jogadora e este time está cheio de jogadoras que querem lutar, que querem ir a todo vapor, mas somos humanas e há um elemento humano nisso.Você tem que sentir um goleiro sofrendo 13 gols, se você não sente, não tem muito coração", finalizou.