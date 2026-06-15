Honda surpreende com uma crítica contundente ao atacante da seleção holandesa

Keisuke Honda causou certa surpresa no domingo ao atuar como comentarista na partida entre Holanda e Japão (2 a 2). O ex-atacante do VVV-Venlo e do AC Milan, entre outros clubes, fez algumas declarações curiosas sobre Cody Gakpo e Denzel Dumfries, entre outros.

O fato de a FIFA ter introduzido pausas para hidratação no meio do primeiro e do segundo tempo nesta Copa do Mundo causou grande perplexidade em Honda. “Eles pararam o jogo por causa disso? Por que estão fazendo isso? Que absurdo é esse”, disse o ex-meia.

Honda, contratado como co-comentarista pela televisão nacional japonesa, chamava o VAR invariavelmente de “VTR” e parecia estar entediado pra caramba durante a partida de estreia da Seleção Holandesa. “Estamos mesmo só nos 40 minutos? Assistir aos jogos nesta Copa do Mundo é realmente uma batalha de desgaste, isso me deixa nervoso. Não consigo mais assistir.”

Gakpo também levou uma bronca de Honda, que ficou extremamente irritado com o ponta da Holanda. “Quem é esse jogador? Ele me irrita! E como um ponta pode ter 1,93 metro de altura?! Qual é.”

“Na Holanda é só: um Gakpo, dois Gakpo, três Gakpo, quatro De Jong. Esses holandeses não têm outros jogadores de futebol por aí? Até os assentos dos vasos sanitários deles são altíssimos!”, disse o jogador que atuou pelo VVV entre 2008 e 2010 e vestiu a camisa do Vitesse por um curto período em 2019.

Honda também não tinha uma boa opinião de Denzel Dumfries, que ele nem conhecia. O co-comentarista não acreditou no que ouviu quando soube que o lateral-direito da seleção holandesa jogou por anos no Inter e está prestes a assinar com o Real Madrid.

No estúdio da televisão japonesa, as declarações de Honda como comentarista foram recebidas com diversão. Em vídeos no X, aliás, dá para ver que ele reage com muito entusiasmo aos gols do Japão contra a seleção holandesa, que acabou perdendo pontos na reta final.