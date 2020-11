Homens que tiraram fotos com corpo de Maradona recebem ameaça de morte

Ex-funcionário de funerária e filho aparecem em registro feito antes da abertura do velório na Casa Rosada

Funcionários que tiraram fotos com o caixão de Diego Maradona afirmam ter recebido ameaças de morte, após uma onda de pesar com a morte do maior nome da história do futebol argentino.

Claudio Fernandez foi fotografado ao lado do caixão ao lado seu filho, que estava com o polegar levantado. O que causou indignação na .

"Recebi ameaças. Sou do bairro, me conhecem. Estão dizendo que vão me matar, que vão quebrar meu carro, ameaçam meus filhos, e não sou esse tipo de pessoa. Essa foto não foi tirada do meu celular, tiraram de outro, isso é o pior de tudo. Jamais pensei que iam colocar na internet ou que iam colocar num grupo e viralizar. Peço desculpas à família Maradona", disse Fernández à Rádio 10.

"Estávamos o acomodando [Maradona] antes de levá-lo, e meu filho, como toda criança [faria], levantou o polegar e tirou a foto. Peço respeito e perdão a todos. Olha, eu fiz um serviço ao pai do Maradona, ao cunhado dele. Estive perto de Maradona quando vivo e não fiz [tirei foto] sendo meu ídolo, não vou fazer isso depois da morte. Não foi minha intenção. Sei que muitas pessoas se ofenderam, se comportaram mal, sei que incomodou", completou.

O proprietário da funerária, Matias Picon, admite que o incidente os entristeceu gravemente.

“A família tem total confiança em nós, é por isso que estãmos tão afetados”, disse ele à TN . “Meu pai tem 75 anos e está chorando, eu estou chorando, meu irmão também, estamos destruídos”

O enterro de Maradona aconteceu na última quinta-feira (26), em Buenos Aires, marcado por grande manifestação dos argentinos.