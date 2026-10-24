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O atacante Troy Parrott, da seleção da República da Irlanda, tornou-se o mais recente jogador no sul da Espanha a ter sua residência visada por criminosos enquanto estava a serviço do Real Betis. Vários invasores mascarados entraram à força no imóvel do jogador nos arredores de Sevilha durante a partida do último sábado contra o Barcelona, pela La Liga, em La Cartuja.

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Câmeras de segurança registram invasores saindo de mãos vazias

Segundo relatos da imprensa espanhola, um grupo de homens mascarados invadiu a casa do irlandês no condomínio El Zaudin, em Bormujos, enquanto ele entrava como substituto no segundo tempo da derrota por 5 a 2 para o Barcelona no sábado. Embora as câmeras de segurança da residência tenham registrado a entrada e a saída do grupo no imóvel, localizado nos arredores da cidade, os invasores fugiram sem levar nenhum pertence. A Guarda Civil abriu uma investigação sobre a invasão.

Ponta brasileiro passou por situação semelhante

A invasão de sábado ocorreu pouco mais de uma semana depois que o companheiro de clube de Parrott Antony teve sua própria residência como alvo enquanto defendia o Betis na vitória sobre o Porto pela Champions League. Embora um dos filhos do ex-atacante do Manchester United estivesse na casa durante o incidente, o clube andaluz confirmou posteriormente que ninguém ficou ferido.

Ao falar sobre a angústia causada pela invasão, Antony escreveu no Instagram: "O que deveria ter sido uma noite linda terminou em raiva e frustração. Minha casa foi assaltada.

"É difícil descrever a sensação de ter sua casa invadida. Tudo o que conquistamos com tanto esforço e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das dificuldades pelas quais passamos para conseguir essas coisas.

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"O que mais revolta não é apenas a perda dos pertences, mas a perda da sensação de segurança no lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos, além de ver a inquietação nos olhos da minha família."

Gangues armadas têm jogadores de futebol da Andaluzia como alvo

Parrott e Antony são as vítimas mais recentes de uma série alarmante de roubos que atinge pessoas de destaque na região. Na última segunda-feira, cinco homens encapuzados invadiram a casa do ex-goleiro do Sevilla Sergio Rico em La Juliana e mantiveram sua esposa, Alba Silva, e outros familiares sob a mira de armas para roubar relógios e joias. O episódio remete a uma invasão à residência de Sergio Ramos em 2023, quando seus filhos e as pessoas responsáveis por cuidar deles estavam na casa durante a partida europeia do Sevilla contra o Lens.

Polícia investiga possíveis ligações com o crime organizado

Uma pessoa porta-voz da Guarda Civil em Sevilha confirmou que agentes investigam uma série de invasões a residências na região de Aljarafe, embora ninguém tenha sido preso até o momento. A polícia apura se o mesmo grupo criminoso organizado está por trás dos ataques recentes, aproveitando-se dos horários dos jogos, quando os jogadores estão fora de casa. Enquanto isso, Parrott e seus companheiros de Betis tentarão se recuperar em campo após a goleada sofrida diante do Barcelona.