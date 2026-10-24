Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1084677935.jpgIMAGO
Adhe Makayasa
Traduzido por

Homens mascarados invadem casa do atacante do Real Betis Troy Parrott em Sevilha durante jogo contra o Barcelona, dias após invasão à residência do companheiro de equipe Antony

Siga GOAL no Google

O atacante Troy Parrott, da seleção da República da Irlanda, tornou-se o mais recente jogador no sul da Espanha a ter sua residência visada por criminosos enquanto estava a serviço do Real Betis. Vários invasores mascarados entraram à força no imóvel do jogador nos arredores de Sevilha durante a partida do último sábado contra o Barcelona, pela La Liga, em La Cartuja.

Publicidade

Câmeras de segurança registram invasores saindo de mãos vazias

Segundo relatos da imprensa espanhola, um grupo de homens mascarados invadiu a casa do irlandês no condomínio El Zaudin, em Bormujos, enquanto ele entrava como substituto no segundo tempo da derrota por 5 a 2 para o Barcelona no sábado. Embora as câmeras de segurança da residência tenham registrado a entrada e a saída do grupo no imóvel, localizado nos arredores da cidade, os invasores fugiram sem levar nenhum pertence. A Guarda Civil abriu uma investigação sobre a invasão.

Ponta brasileiro passou por situação semelhante

A invasão de sábado ocorreu pouco mais de uma semana depois que o companheiro de clube de Parrott Antony teve sua própria residência como alvo enquanto defendia o Betis na vitória sobre o Porto pela Champions League. Embora um dos filhos do ex-atacante do Manchester United estivesse na casa durante o incidente, o clube andaluz confirmou posteriormente que ninguém ficou ferido.

Ao falar sobre a angústia causada pela invasão, Antony escreveu no Instagram: "O que deveria ter sido uma noite linda terminou em raiva e frustração. Minha casa foi assaltada.

"É difícil descrever a sensação de ter sua casa invadida. Tudo o que conquistamos com tanto esforço e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das dificuldades pelas quais passamos para conseguir essas coisas.

Publicidade
Publicidade

"O que mais revolta não é apenas a perda dos pertences, mas a perda da sensação de segurança no lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos, além de ver a inquietação nos olhos da minha família."

Próximas partidas
CEL

CEL

La Liga

25 de out. de 2026

BET

BET

BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

Gangues armadas têm jogadores de futebol da Andaluzia como alvo

Parrott e Antony são as vítimas mais recentes de uma série alarmante de roubos que atinge pessoas de destaque na região. Na última segunda-feira, cinco homens encapuzados invadiram a casa do ex-goleiro do Sevilla Sergio Rico em La Juliana e mantiveram sua esposa, Alba Silva, e outros familiares sob a mira de armas para roubar relógios e joias. O episódio remete a uma invasão à residência de Sergio Ramos em 2023, quando seus filhos e as pessoas responsáveis por cuidar deles estavam na casa durante a partida europeia do Sevilla contra o Lens.

Polícia investiga possíveis ligações com o crime organizado

Uma pessoa porta-voz da Guarda Civil em Sevilha confirmou que agentes investigam uma série de invasões a residências na região de Aljarafe, embora ninguém tenha sido preso até o momento. A polícia apura se o mesmo grupo criminoso organizado está por trás dos ataques recentes, aproveitando-se dos horários dos jogos, quando os jogadores estão fora de casa. Enquanto isso, Parrott e seus companheiros de Betis tentarão se recuperar em campo após a goleada sofrida diante do Barcelona.