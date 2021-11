Homens-fortes de MRV e BMG, 'notáveis' do Atlético trabalham nos bastidores por crescimento do clube

Os principais financiadores da atual gestão do Atlético-MG — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin — posaram ao lado de um holograma em 4D do técnico Pep Guardiola no estádio do Manchester City, dias após a vitória do time sobre o PSG pela Liga dos Campeões da UEFA. A imagem tomou as redes sociais e animou a torcida do clube: a contratação do catalão faz parte do audacioso projeto liderado pelo grupo? Nada disso! A viagem dos conselheiros teve outro propósito.

Os quatro notáveis participam ativamente da gestão encabeçada pelo presidente Sérgio Batista Coelho. Além dos constantes aportes financeiros – foram R$ 400 milhões investidos só em 2020 de acordo com o balanço patrimonial –, o grupo atua na busca por modernização da gestão e até na procura por reforços.

Os 4R’s, fizeram nessa semana, uma visita às instalações do Manchester City, para conhecer um pouco do processo de gestão esportiva e gestão empresarial do clube. E fizeram questão,de tirar uma foto na sala de imprensa,onde foi projetada uma imagem do Guardiola para sair na foto. pic.twitter.com/HAmrwJRlOk — Breno Galante (@BrenoGalante) November 26, 2021

Na última semana, os quatro viajaram à Europa, assistiram ao jogo entre Manchester City e Paris Saint-Germain pela fase de grupos da UEFA Champions League e conheceram a estrutura do clube inglês. Eles foram ao Etihad Stadium também para entender o funcionamento na rotina do futebol do City, conforme apurado pela GOAL.

Mais artigos abaixo

A ideia é buscar conceitos no futebol europeu e replicar na Cidade do Galo, em especial os que são utilizados pelos gigantes do futebol mundial. O Manchester City, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, é visto como um modelo nos bastidores do clube mineiro.

O grupo cogita uma nova viagem ao Velho Continente a partir do próximo ano para visitar novos clubes de destaque na Europa. Ainda não há nada marcado, mas a reportagem apurou que a situação está nos planos.

Os empresários que ajudam o Atlético-MG estão ligados a empresas de sucesso fora do ramo do futebol. Rafael Menin e Rubens Menin têm participação na MRV Engenharia, empresa que comprou o naming rights do estádio do clube, que será chamado de Arena MRV. O Banco BMG, que estampa a sua marca no uniforme do clube mineiro, é presidido por Ricardo Guimarães. Renato Salvador é integrante da família que administra uma das principais redes de hospital de Minas Gerais, o Mater Dei. Com sucesso fora do âmbito esportivo, o grupo tenta replicar o modus operandi no dia a dia do Galo.