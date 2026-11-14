Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Para proteger o lendário número de Cristiano Ronaldo, a federação portuguesa alterou o design da camisa. Os futuros jogadores da seleção receberão um 7 com visual diferente.

Com um traço horizontal adicional no algarismo, a Federacao Portuguesa de Futebol (FPF) faz com que a numeração das futuras camisas seja claramente diferente da tipografia associada a Ronaldo por mais de 20 anos.

Como as regras proíbem a aposentadoria oficial de números de camisa em seleções nacionais, os dirigentes contornaram a restrição com uma mudança criativa no desenho. O número continuará a ser usado por jogadores convocados, mas sua representação exata na era Cristiano Ronaldo permanecerá reservada exclusivamente ao ex-capitão.

Em comunicado, a federação justificou a decisão pela importância histórica do astro para o futebol do país. "Esta é mais uma forma de eternizar a importância de um número tão especial e homenagear o legado que ele representa", afirmou a entidade. "A partir de hoje, veremos um 7 diferente na camisa, mas com a mesma essência e o mesmo orgulho. O número anterior permanece preservado como símbolo de uma história que jamais será esquecida."

Publicidade Publicidade

A medida vem poucas semanas após o fim de uma trajetória sem precedentes no cenário internacional. No início de novembro, o jogador, agora com 41 anos, havia anunciado, após 23 anos, sua despedida da Seleção.

Próximas partidas POR Liga das Nações A 14:45 DEN Assistir

A aposentadoria havia sido precedida por um desentendimento público com o técnico da seleção Jorge Jesus, que ofuscou as últimas semanas de Ronaldo na equipe nacional. Ainda assim, os números do veterano seguem inalcançáveis: com 234 partidas e 146 gols, Ronaldo lidera com ampla vantagem tanto a lista dos jogadores com mais jogos quanto a dos maiores artilheiros da história de uma federação.

Ao longo de mais de duas décadas vestindo a camisa de seu país, ele marcou a fase mais vitoriosa do futebol português. Depois de anos sem um grande título, conduziu a seleção à conquista da Eurocopa em 2016 e, em seguida, somou mais dois troféus internacionais com os triunfos na Liga das Nações em 2019 e 2025.