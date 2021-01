Homenagem a Maradona rende multa; para Messi, valor é 'trocado' de alguns minutos de trabalho

O argentino corre sérios riscos de falir após ser punido e ter que pagar 600 euros para a Federação Espanhola

Uma multa de 600 euros (cerca de R$ 3.800) seria um rombo no cofre da maioria das pessoas... mas para Lionel Messi, não é grande coisa. Justamente o preço que o ídolo terá que pagar por homenagear Diego Armando Maradona durante jogo do Barcelona contra o Osasuna.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na partida, depois de marcar, o craque levantou sua camisa e exibiu um uniforme de Maradona no Newell's Old Boys, time de infância do jogador do . A homenagem emocionou boa parte dos fãs de futebol ao redor do planeta, mas também teve as suas consequências...

Mais times

Além do cartão amarelo, um comitê da Federação Espanhola de Futebol analisou o caso e anunciou, nesta quinta-feira (14), que Lionel Messi terá que pagar uma multa de 600 euros, além da advertência na partida. Já o clube catalão terá que pagar a incrível quantia de 180 euros (cerca de R$ 1.100).

Por mais que o Barcelona esteja com problemas financeiros, é improvável que a multa realmente prejudique o futuro do clube. Assim, os catalães, que haviam entrado com recurso, justificaram a homenagem afirmando ser "um caso especial, por tratar-se de uma lenda do futebol, Diego Armando Maradona, morto alguns dias antes da partida."

Mas se os culés estão com dificuldades financeiras, o mesmo não pode-se dizer de Lionel Messi. Segundo a Forbes, o atleta recebe, mensalmente, cerca de oito milhões de euros, só contando seus salários. Assim, para conseguir os 600 euros necessários para pagar a multa, precisaria apenas de quatro minutos de serviço - e ainda sobraria um troco de quase 150 euros (equivalente a quase R$ 1.000).

➡️ Messi foi multado em € 600 euros pelo tributo em homenagem ao Maradona. pic.twitter.com/xD4h7qfwTv — Culés Brazil — 20/21 (@CulesBrazil) January 14, 2021

Dessa maneira, é improvável que o argentino tenha dificuldades para pagar seu "crime" para a Federação Espanhola de Futebol.

Enquanto se preocupam em contar moedas para o pagamento de suas dívidas, Messi e o Barcelona esperam para jogar a final da Supercopa da Espanha, neste domingo (17). A equipe, porém, ainda não sabe quem enfrentará na final: será o vencedor de x .