Na vitória por 2 a 1 do maior campeão holandês sobre o Sparta Rotterdam, fora de casa, pela 10ª rodada da Eredivisie, Brandt registrou suas duas primeiras assistências com a camisa do Ajax.

Aos 22 minutos, o jogador de 30 anos ajudou a construir o gol que abriu o placar, marcado por Abdellah Ouazane. A 20 metros do gol, Brandt fez uma bela tabela com o marroquino de 17 anos, que finalizou com categoria da entrada da área. Aos 43 minutos, o Sparta empatou com Jens Toornstra, mas os visitantes reagiram antes do intervalo.

Brandt voltou a participar diretamente do gol. Desta vez, conduziu a bola em um contra-ataque desde o próprio campo até a área adversária, onde serviu o atacante Tolu Arokodare, que finalizou com tranquilidade (45+1).

Julian Brandt é quem mais cria chances no Ajax

Brandt já tinha grande influência no ataque do Ajax, além dos oito gols que havia marcado até então. O ex-jogador do BVB é quem mais criou chances pelo Ajax na Eredivisie até agora. No empate por 1 a 1 com o NEC Nijmegen, pela 8ª rodada, por exemplo, Brandt criou oito chances, mais do que todos os seus companheiros somados (cinco).

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O problema de Brandt até a tarde de domingo era simples: os jogadores que recebiam seus passes não aproveitavam as oportunidades de gol criadas. Assim, ele precisou esperar até a 10ª rodada para dar sua primeira assistência pelo novo clube, ao qual chegou sem custos de transferência no verão, após o fim de seu contrato em Dortmund. E logo em seguida veio a segunda.

Marc-Andre ter Stegen salva Julian Brandt após passe errado

Brandt também teve sorte aos 59 minutos da partida contra o Sparta. Mais precisamente, pôde agradecer ao compatriota Marc-Andre ter Stegen por seu péssimo passe perto da própria área não ter resultado no gol de empate dos donos da casa, que faria o placar ficar em 2 a 2. O passe de Brandt em direção a ter Stegen caiu exatamente nos pés de Mitchell van Bergen, do Sparta, que finalizou livre diante do goleiro alemão do Ajax. Ter Stegen, porém, fez uma defesa excepcional e evitou o gol. Brandt foi imediatamente até ele e bateu na mão do companheiro em agradecimento.

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O goleiro da seleção alemã, aliás, teve uma grande atuação. No segundo tempo, o Sparta pressionou em vários momentos, mas parou repetidamente em ter Stegen, que fez diversas defesas difíceis. Pouco antes do fim, porém, ele teve sorte ao passar direto por um cruzamento sem que o time de Roterdã conseguisse aproveitar a chance.

Com a vitória, o Ajax ultrapassou o PSV Eindhoven, que havia empatado por 1 a 1 com o Feyenoord. Assim, Brandt e seus companheiros também reduziram para três pontos a distância em relação ao líder de Roterdã.