Homem de confiança de Renato Gaúcho, Arão tem desempenho potencializado como volante

Jogador é uma liderança atuante no elenco e o segundo que mais entrou em campo com o atual treinador

A consolidação do Flamengo passa pelos pés de vários jogadores, alguns menos balados que os outros, mas não menos importantes como Willian Arão. O volante, que soma mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra é quem "carrega o piano" no time de Renato Gaúcho, que abre nesta quarta-feira (20), uma briga por uma vaga na final da Copa do Brasil.

Titular absoluto, Arão é também homem de confiança de Renato Gaúcho, que o vê como uma liderança ativa no elenco. O técnico costuma consultá-lo sobre assuntos relacionados ao time e para debater sobre sistemas de jogo. O volante, inclusive, está fazendo curso para tirar a licença de treinador, mas ainda não sabe se vai exercer a profissão futuramente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Outro pronto a ser destacado em Willian Arão é a disciplina do jogador nos trabalhos preventivos e específicos elaborados pelo Departamento de Saúde e Alto Rendimento (Desar), que ajuda a mantê-lo em alto nível de performance e a evitar lesões. Não à toa raramente se machuca e já soma nove jogos seguidos.

Além da boa sequência em uma temporada bem desgastante com jogos importantes a cada três dias, Arão é o segundo jogador que mais entrou em campo com Renato Gaúcho, são 21 jogos, atrás apenas de Michael, com 24. Todos eles em altíssima intensidade.

Para se ter uma ideia, com Rogério Ceni, atuando de zagueiro na maior parte dos, jogos, Arão reazaliva em média, 8425km de distância por jogo e mantinha em média, 77% de sua máxima distância em jogos.

Desde a chegada de Renato Gaúcho, quando voltou a atuar apenas como volante, os indicadores de Arão aumentaram. A média de distância em jogos subiu e ele chegou a atingir 28% a mais. Atualmente, o atleta mantém 91% de sua distância máxima percorrida.

Além disso, Arão atingiu as maiores marcas da temporada de distância em alta intensidade, distância total, velocidade máxima e esforços explosivos desde a chegada de Renato.

Com Arão em campo, o Flamengo busca um bom resultado em Curitiba, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Athlético-PR. Sem Arrascaeta e Bruno Henrique, Renato Gaúcho deve levar a campo uma equipe com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas, Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.