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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images
Christian Guinin
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Homem de confiança de Christoph Freund aparentemente não é mais opção: assim o Bayern de Munique pretende definir a sucessão de Nils Schmadtke

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O Bayern de Munique aparentemente planeja preencher intern o cargo deixado pelo ex-chefe de scouting Nils Schmadtke.

Segundo uma reportagem do kicker, o clube alemão que mais vezes conquistou o campeonato nacional quer reformular completamente sua estrutura de scouting. Antes que um projeto para o futuro seja concluído, porém, Christoph Kresse, que atua como chefe dos observadores desde a primavera, deve suceder Schmadtke ao menos temporariamente.

No início de novembro, o Bayern anunciou oficialmente que havia se separado de seu chefe de scouting "em comum acordo, após conversas pautadas pela confiança" . O contrato de trabalho de Schmadtke vai agora até 31 de janeiro de 2027, quando ele deixará o clube. Originalmente, seu vínculo com o Bayern de Munique iria até o verão de 2027.

A saída de Schmadtke não foi uma surpresa. Ele vinha sendo criticado internamente por seu estilo de liderança. Filho de Jörg Schmadtke, ex-goleiro e ex-dirigente da Bundesliga, ele era considerado em Munique um aliado próximo do diretor de futebol Max Eberl. Os dois já haviam trabalhado juntos no Borussia Mönchengladbach.

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Como chefe do departamento de scouting, Schmadtke era responsável pela observação tanto do futebol profissional quanto das categorias de base. Segundo o kicker, o clube poderá voltar a ter uma estrutura unificada de scouting no campus da Säbener Straße, o que tornaria desnecessária a função tradicional de chefe de departamento.

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Desde a saída de Schmadtke, o nome de Christopher Vivell vinha sendo citado com frequência nos bastidores do FCB. Segundo a reportagem, porém, o atual chefe dos observadores do Manchester United e aliado próximo do diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund — os dois trabalharam juntos no RB Salzburg —, não está mais sendo considerado em Munique.

O motivo, aparentemente, é que Freund, Jochen Sauer, Richard Kitzbichler e Bernhard Seonbuchner, todos ex-dirigentes ligados à RB, já trabalham para o Bayern. A direção do clube parece entender que não é necessariamente preciso ter mais um profissional com passagem pela Red Bull em um cargo de liderança.