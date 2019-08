Homem Clássico do Corinthians, Manoel fez todos seus gols contra rivais

O zagueiro soma três gols pelo Timão, e eles foram marcados contra São Paulo, Santos... e Palmeiras!

Antes de entrar em campo para clássico contra o , neste domingo (04), pela 13ª rodada do Brasileirão, Manoel só havia marcado dois gols com a camisa do . O zagueiro havia balançado as redes de e , em duelos válidos pelo em 2019.

E a vocação para deixar a sua marca unicamente em clássicos foi completa no Derby: o zagueiro subiu alto na área e, de cabeça, abriu o placar na Arena Corinthians.

gol contra São Paulo

gol contra Santos

gol contra Palmeiras



Manoel, o zagueiro dos clássicos! pic.twitter.com/xDl3w5d3Kf — gente grande (@mwrkussccp) August 4, 2019

Apesar de fazer poucos gols, quando eles acontecem a comemoração, especialmente da torcida, costuma ser mais forte: o defensor tornou-se, em 2019, um “Homem Clássico”.

O duelo contra o Palmeiras terminou empatado em 1 a 1, deixando o na sétima posição - com 20 pontos.