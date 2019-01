"Homem-Aranha em campo!" Vardy treina vestido como super-herói no Leicester

Fantasiado de Homem-Aranha, Vardy se caracterizou de super-herói para treinar com o time na manhã desta quinta-feira (17)

O Leicester contou com uma presença inusitada no treino desta quinta-feira (17). Os jogadores foram surpreendidos pelo Homem-Aranha, que durante todo o trabalho do elenco virou a principal atração.

O responsável pela brincadeira foi o atacante da equipe, Jamie Vardy. O jogador decidiu vestir a famosa máscara do super-herói e amenizou o ambiente no centro de treinamento após o time perder para o Southampton, por 2 a 1, na última partida da equipe.

Em 8º lugar na Premier League com 31 pontos ganhos em 22 rodadas disputadas, o Leicester se prepara para outro desafio no Campeonato Inglês, o duelo direto por posições contra Wolverhampton, neste sábado (19), às 10h30 (Brasília). Apenas dois pontos separam os times na tabela da competição.