Holofotes se voltam para Ronaldinho Gaúcho e Cafu no sorteio da Copa América

Craques fizeram participação especial durante a cerimônia realizada no Rio de Janeiro

Tapete vermelho é mítico em grandes eventos para receber os seus principais convidados. No entanto, a produção da Copa América resolveu diferenciar e, ao invés de estender a clássica peça, arriscou no tapete azul para os grandes nomes do futebol que marcaram presença no sorteio da Copa América, na última quinta-feira (24), no Rio de Janeiro.

E no meio de dirigentes, delegações e figuras políticas, dois nomes em especial chamaram muita atenção na chegada: Cafu e Ronaldinho Gaúcho.

Já dentro da Cidade das Artes acertando os últimos detalhes de suas respectivas participações, os craques desceram até a entrada principal e posaram para fotos.

O ex-lateral foi o primeiro a se posicionar em frente as câmeras, mas pediu um minuto até a chegada de R10. Fazia questão de tirar foto ao lado de seu ex-companheiro.

Quando Ronaldinho apontou, uma grande movimentação foi vista na área entre os fotógrafos e cinegrafistas. Todos queriam pegar o melhor ângulo e arrancar uma declaração do craque. Até mesmo o governador do Rio, Wilson Witzel.



Foto: Mounique Vilela / Goal Brasil

O ex-juiz federal chegou poucos minutos depois da entrada de Cafu e R10, e não exitou em pedir uma foto com a dupla. Nitidamente sem graça, ele ficou surpreso com a chamada de R10: "pode mesmo?", indagou.

As brincadeiras e clima de descontração seguiram para a cerimônia. Cafu assumiu a apresentação do sorteio ao lado de Tadeu Schmidt e Fernanda Gentil, enquanto Ronaldinho subiu ao palco para mostrar pela primeira vez a bola Rabisco, que será utilizada pelos craques a partir de junho.



Foto: Mounique Vilela / Goal Brasil

Sem exibir os seus talentos na cerimônia, a Copa América tem um capítulo especial na história do ex-camisa 10. Foi em 1999, que o jogador chamou atenção do mundo ao marcar um belo gol contra a Venezuela, após chapeu sobre o zagueiro.