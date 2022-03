Holandês do Spartak admitiu que tentou matar primo com facadas; entenda o caso

Quincy Promes, atacante do Spartak Moscou, da Rússia, admitiu aos membros de sua família que queria esfaquear seu primo até a morte após ter conversas telefônicas grampeadas pela polícia.

O atacante do holandês foi preso, ainda em dezembro 2020, depois de esfaquear seu primo na perna após uma discussão em uma festa de família. Na ocasião, o jogador, que atuava pelo Ajax, foi originalmente acusado de tentativa de homicídio culposo.

O jogador ainda estava sendo julgado pelo Ministério Público holandês. A vítima sobreviveu ao ataque, mas teria sofrido sérias lesões após a facada.

Promes, apesar de ter passado duas noites em uma prisão, sempre negou ter tentado esfaquear seu primo, mas as transcrições de conversas gravadas pelas autoridades holandesas, divulgadas por uma rede de televisão holandesa, mostram a admissão do jogador logo depois do ataque.

O que foi dito nas conversas telefônicas?

Nas conversas telefônicas grampeadas, e poucas horas depois do ataque ter ocorrido, Promes havia ligado para seu pai e perguntado o motivo dele ter protegido seu primo, dizendo: "Por que você pulou na frente dele? Você salvou a vida dele. Eu teria matado ele. Você entende isso, certo?"

Dez minutos depois, Promes também ligou para sua mãe e a tia e, ainda, perguntou onde o primo foi esfaqueado. Quando avisado que a vítima foi atingida na perna, ele respondeu: "Então ele tem sorte".

Na mesma conversa, ele disse: "Ninguém vai nos roubar. Não pude evitar. Desculpe, tia, por favor, me perdoe. Todos me perdoem, não resisti. Eu te amo demais."

Horas depois, Promes ligou novamente para seu pai e disse: "Minha lealdade é para com minha tia. Quem roubar dela, eu vou matar. Vou matar quem roubar de você, quem roubar minha mãe. Há certas pessoas na família pela qual eu mataria."

"Eu não me importo. Se alguém for desrespeitoso ou tentar falar sobre nossa família, eles verão como eu sou. Só então você verá quem eu sou. Não o jogador de futebol, mas o meu outro lado. É uma sorte que eu não ando mais com uma arma de fogo ou essa coisa teria sido ainda mais feia."

Getty Images

Depois das conversas se tornarem públicas, o advogado do primo, Yehudi Moszkowicz, disse que quer que o Ministério Público processe Promes por tentativa de homicídio.

O Ministério Público, ainda assim, respondeu que "não quer entrar nisso agora" quando questionado sobre o motivo do telefone de Promes estar sendo grampeado ou se fazia parte do processo criminal.

O Spartak Moscou, atual clube do jogador, ainda não se pronunciou quanto as informações recentes divulgadas. Promes, por sua vez, é um dos destaques da equipe russa, tendo marcado um dos gols da vitória do time, pelo Campeonato Russo, contra o Dínamo.