Danilho Doekhi causou boa impressão no Lazio na noite de segunda-feira. O ex-jogador do Ajax foi importante na vitória por 2 a 1 sobre a Udinese e, após a partida, recebeu muitos elogios de torcedores italianos, que no X o descreveram, entre outras coisas, como “um muro”. “Já é uma grande contratação”, diz um deles.

Doekhi chegou ao Lazio sem custos de transferência no último verão europeu, vindo do Union Berlin, e rapidamente ganhou destaque em Roma. O zagueiro central de 28 anos vem sendo amplamente elogiado após sua atuação em Udine: “Mais uma excelente partida de Doekhi”, escreveu um torcedor.

Sua maneira de defender também impressiona. “Estou enganado ou esse Doekhi é um marcador individual bastante forte? Boa noção de posicionamento, forte na leitura das situações defensivas e muita capacidade física”, diz uma das reações, enquanto outro torcedor também chama atenção para outro ex-jogador do Ajax: “Doekhi perfeito, Kenneth Taylor Prime.”

Contra a Udinese, Doekhi não se limitou ao trabalho defensivo. A dez minutos do fim, Kenneth Taylor o acionou pela esquerda, e o zagueiro deu uma excelente assistência para o ex-jogador do AZ Albert Gudmundsson, que fez de cabeça o decisivo 2 a 1. Um torcedor não deixou passar a chance de alfinetar o lateral-direito Manuel Lazzari: “Doekhi cruza melhor do que Lazzari.”

Antes disso, o Lazio teve muitas dificuldades em Udine por um longo período. Pouco depois do intervalo, a Udinese abriu o placar quando Jesper Karlström mandou a bola para as redes entre as pernas do goleiro. Davide Frattesi recolocou a equipe de Gennaro Gattuso no jogo em seguida, após uma jogada em que Taylor também teve papel importante.

Taylor roubou a bola do reserva Tijjani Noslin e deixou Mattia Zaccagni em boa posição, que com seu cruzamento permitiu a Frattesi fazer o 1 a 1. Também no gol da vitória, o ex-jogador do Ajax iniciou a jogada ao deixar Doekhi livre, antes de o cruzamento dele encontrar Gudmundsson.

Assim, Taylor também vem causando cada vez mais impressão na torcida italiana. “Kenneth Taylor é um superjogador”, escreveu um torcedor, enquanto outro fala em “intensidade e qualidade infinitas”. Já um terceiro considera que Taylor “tomou conta do meio-campo” e recuperou muitas bolas.

As atuações dos dois holandeses contribuem para o início perfeito do Lazio na Serie A. O time romano soma nove pontos após três partidas e ocupa a terceira colocação, enquanto a rival local Roma e a atual campeã Inter também seguem com 100% de aproveitamento.