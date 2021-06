Holanda x Ucrânia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções começam a disputa da Euro 2020 no domingo (13), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Holanda e Ucrânia estreiam na Eurocopa 2020 no domingo (13), às 16h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C, que ainda tem Áustria e Macedônia do Norte. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Ucrânia DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Amsterdam Arena - Amsterdam, HOL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felix Brych (ALE)

Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)

Quarto árbitro: Bartosz Frankowski (POL)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Assistentes VAR: Christian Dingert (ALE) e Lee Betts (ING)

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HOLANDA

A seleção holandesa, comandada por Frank de Boer, ainda aparece como uma das favoritas, apesar da lesão de Virgil van Dijk. Nomes como Frankie de Jong, Depay e Wijnaldum têm chances de fazer boas atuações, levando a Holanda a bons resultados.

Provável escalação da Holanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Weghorst, Depay

UCRÂNIA

Após um período de resultados ruins, sem marcar gols e pontos na Euro de 2016, a campanhas para a classificação para a atual edição do torneio foi surpreendentemente boa. Alguns resultados ainda estão abaixo do esperado, mas o entusiasmo para a disputa ainda é grande.

Provável escalação da Ucrânia: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 0 Geórgia Amistoso de seleções 6 de junho de 2021 Holanda 2 x 2 Escócia Amistoso de seleções 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Áustria Eurocopa 17 de junho de 2021 13h (de Brasília) Macedônia do Norte x Holanda Eurocopa 21 de junho de 2021 13h (de Brasília)

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ucrânia 4 x 0 Chipre Amistoso de seleções 7 de junho de 2021 Ucrânia 1 x 0 Irlanda do Norte Amistoso de seleções 3 de junho de 2021

