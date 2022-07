Holanda x Suécia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece neste sábado (9), pela primeira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Holanda e Suécia se enfrentam na tarde deste sábado (9), em Sheffield, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

A Holanda tem todo o elenco à disposição para a estreia neste sábado. Sherida Spitse, recordista em partidas pela seleção, está confirmada.

Do outro lado, a Suécia, tradicional escola do futebol feminino, também não tem problemas no time. A única dúvida é Blackstenius, que tem dores musculares e pode ser poupada.

Prováveis escalações

Possível escalação da Holanda: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Martens, Miedema.

Possível escalação da Suécia: Lindahl; Glas, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Bjorn, Asllani; Jakobsson, Rolfo, Hurtig.

Desfalques da partida

Holanda:

sem desfalques confirmados.

Suécia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Holanda x Suécia DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Bramall Lane, Sheffield - ING HORÁRIO 1h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Holanda

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 2 x 0 Finlândia Amistoso 2 de julho de 2022 Holanda 3 x 0 Bielorrússia Amistoso 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Portugal Euro feminina 13 de julho de 2022 16h (de Brasília) Suíça x Holanda Euro feminina 17 de julho de 2022 13h (de Brasília)

Suécia

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 3 x 1 Brasil Amistoso 28 de junho de 2022 Suécia 1 x 1 Irlanda Amistoso 12 de abril de 2022

Próximas partidas