Holanda x República Tcheca: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo neste domingo (27), pelas oitavas de final da Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É hora do mata-mata na Euro 2020: a Holanda enfrenta a República Tcheca neste domingo (27), às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, pelas oitavas de final do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x República Tcheca DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Puskás Arena, Budapeste - HUN HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será disputado na Puskás Arena / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (27), às 13h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HOLANDA

A seleção holandesa, comandada por Frank de Boer, está invicta na Euro e rebateu as críticas da torcida. Agora, vai como favorita para o duelo diante da República Tcheca.

Luuk de Jong está de fora da Euro e Van De Beek segue machucado. Fora a dupla, tudo indica que De Boer já tenha encontrado seu time ideal para a disputa dos jogos.

Provável escalação da Holanda: Stekelenburg; De Ligt, De Vrij e Blind; Aanholt, De Roon, De Jong e Dumfries; Wijnaldum; Weghorst e Depay.

REPÚBLICA TCHECA

Terceira colocada do Grupo D, a República Tcheca até largou muito bem, com uma Patrik Schick imparável no comando de ataque, mas terminou na terceira posição após ser derrotada pela Inglaterra na última rodada. Agora nas oitavas de final, enfrenta a toda poderosa Holanda e quer alcançar as quartas pela primeira vez desde 2012.

Para o confronto, o treinador Jaroslav Šilhavý terá que realizar apenas uma mudança: o lateral-esquerdo Jan Boril está suspenso e não joga as oitavas de final. Mateju deve ser seu substituto.

When we met for the last time with @OnsOranje. EURO 2016 qualification, October 13, 2015, Amsterdam.



🇳🇱 2:3 🇨🇿 Goals: 70. Huntelaar, 83. Van Persie - 24. Kadeřábek, 35. Šural (🙏🏻♥️), 66. Van Persie og. pic.twitter.com/7aaaqAIpIz — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 23, 2021

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas e Mateju; Holes e Soucek; Masopust, Darida e Jankto; Schick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 2 x 0 Áustria Eurocopa 17 de junho de 2021 Macedônia do Norte 0 x 3 Holanda Eurocopa 21 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Noruega x Holanda Eliminatórias 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Holanda x Montenegro Eliminatórias 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

REPÚBLICA TCHECA

JOGO CAMPEONATO DATA Croácia 1 x 1 República Tcheca Eurocopa 18 de junho de 2021 República Tcheca 0 x 1 Inglaterra Eurocopa 22 de junho de 2021

Próximas partidas