Holanda x Portugal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta quarta-feira (13), pela segunda rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Holanda e Portugal entram em campo desta quarta-feira (13), em Manchester, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Após empatarem em suas estreias, as equipes entram em campo buscando a vitória para ficarem perto da vaga à próxima fase.

A Holanda perdeu a goleira Van Veenendaal para o restante da competição, devido a lesão no ombro. Desta forma, Domselaar assumirá a meta holandesa. Outra lesionada é Aniek Nouwen.

Do outro lado, Portugal não tem problemas no elenco para o duelo desta quarta e deve repetir a escalação do primeiro jogo.

Prováveis escalações

Possível escalação da Holanda: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Olislagers, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Martens, Miedema.

Possível escalação da Portugal: Pereira; Amado, Gomes, Costa, Marchao; Ferreira, D. Silva, Norton; Borges, D. Silva, J. Silva.

Desfalques da partida

Holanda:

Sari van Veenendaal e Aniek Nouwen: lesionadas

Portugal:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Holanda x Portugal DATA Quarta-feira, 13 de julho de 2022 LOCAL Leigh Sports Village, Manchester - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Holanda

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 1 x 1 Suécia Euro feminina 9 de julho de 2022 Holanda 2 x 0 Finlândia Amistoso 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Suíça x Holanda Euro feminina 17 de julho de 2022 13h (de Brasília) Holanda x Islândia Eliminatórias europeias 6 de setembro de 2022 A confirmar

Portugal

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 2 x 2 Suíça Euro feminina 9 de julho de 2022 Portugal 1 x 1 Austrália Amistoso 28 de junho de 2022

Próximas partidas