Holanda x Polônia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece neste sábado (11), pela terceira rodada do Grupo 4 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV

Holanda x Polônia se enfrentam neste sábado (11), no Feyenoord Stadium, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Quando é?

JOGO Holanda x Polônia DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Feyenoord Stadium - Roterdã, HOL HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Halil Umut Meler

Assistentes: Mustafa Eyisoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan

Quarto árbitro: Arda Kardeşler

VAR: Mete Kalkavan

Informações da partida

Líder isolado no Grupo 4 da Liga das Nações com seis pontos, a Holanda busca manter o aproveitamento 100% após as vitórias sobre a Bélgica (4 a 1) e País de Gales (2 a 1).

Sem Virgil van Dijk, de férias, e Matthijs de Ligt, lesionado, o técnico Van Gaal pode optar pela entrada de Nathan Ake

Frenkie de Jong, Memphis Depay, Steven Bergwijn e Steven Berghuis esperam voltar à equipe.

Por outro lado a Polônia, com três pontos e na terceira posição, busca emplacar a segunda vitória no torneio. Até o momento, venceu o País de Gales por 2 a 1, e foi goleado pela Bélgica por 6 a 1.

Apesar de não ter nenhum jogador lesionado, o técnico Roberto Martínez deve realizar mudanças na equipe após a dura derrota na última rodada.

Robert Gumny pode deixar o time titular para a entrada de Bartosz Bereszynski, enquanto o goleiro Wojciech Szczesny deve entrar no lugar de Mignolet.

Prováveis escalações

Holanda: Cillessen; Dumfries, De Vrij, Ake, Blind; De Jong, Koopmeiners, Klaassen; Berghuis, Depay, Bergwijn.

Polônia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Cash, Linetty, Zurkowski, Frankowski; Zielinski; Buksa, Lewandowski.

Desfalques

Holanda

Virgil van Dijk: férias

Matthijs de Ligt: lesionado

Polônia

sem desfalques confirmados.

A campanha da Holanda na Liga das Nações

Bélgica 1 x 4 Holanda - 3 de junho de 2022

País de Gales 1 x 2 Holanda - 8 de junho de 2022

Holanda x Polônia - 11 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Holanda x País de Galês - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Polônia x Holanda - 22 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Holanda x Bélgica - 25 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da Polônia na Liga das Nações

Polônia 2 x 1 País de Gales - 1 de junho de 2022

Bélgica 6 x 1 Polônia - 8 de junho de 2022

Holanda x Polônia - 11 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Polônia x Bélgica - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Polônia x Holanda - 22 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Holanda x Bélgica - 25 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Holanda

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 4 Holanda Liga das Nações 3 de junho de 2022 País de Gales 1 x 2 Holanda Liga das Nações 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x País de Gales Liga das Nações 14 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Polônia x Holanda Liga das Nações 22 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Polônia

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 2 x 1 País de Gales Liga das Nações 1 de junho de 2022 Bélgica 6 x 1 Polônia Liga das Nações 8 de junho de 2022

Próximas partidas