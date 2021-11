Holanda x Noruega: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

É pra carimbar a vaga na Copa do Mundo! Holanda e Noruega fazem duelo eletrizante nesta terça-feira (16), às 16h45 (de Brasília), em Roterdã, pela última rodada do grupo G das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Noruega DATA Terça-feira, 16 de novembro de 2021 LOCAL Feyenoord Stadium, Roterdã - HOL HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Equipes querem a vaga direta para a Copa do Mundo / Foto: Getty Images

O Space, na tv fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo, a Holanda precisa de uma vitória simples para ficar com a classificação direta à Copa do Mundo.

A Laranja Mecânica não tem problemas na equipe para o jogo desta terça.

Já a Noruega entra em campo com a obrigação de ganhar, além de torcer por um tropeço da Turquia diante de Montenegro para conquistar a vaga.

O técnico Solbakken deve repetir a mesma equipe que atuou na última rodada.

Provável escalação do Holanda: Biljow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F de Jong, Klaassen; Bergwijn, Memphis, Danjuma.

Provável escalação do Noruega: Nyland; Pedersen, Strandberg, Lode, Meling; Normann, Thorsby; Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi; Sorloth.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Montenegro 2 x 2 Holanda Eliminatórias 13 de novembro de 2021 Holanda 6 x 0 Gibraltar Eliminatórias 11 de outubro de 2021

Próximas partidas

NORUEGA

JOGO CAMPEONATO DATA Noruega 0 x 0 Letônia Eliminatórias 13 de novembro de 2021 Noruega 2 x 0 Montenegro Eliminatórias 11 de outubro de 2021

Próximas partidas