Holanda x Marrocos foi apitado por um árbitro que viralizou logo no início da Copa do Mundo

A FIFA designou Wilton Sampaio para arbitrar a partida entre Holanda e Marrocos, no dia 30 de junho (03h00). O árbitro brasileiro já apitou duas partidas nesta Copa do Mundo, incluindo a partida de abertura entre México e África do Sul. Nesse jogo, ele mostrou nada menos que três cartões vermelhos.

Naquela partida de abertura, Yaya Sithole recebeu cartão vermelho logo após o intervalo. Aos 84 minutos, ele reduziu a África do Sul a nove jogadores. Aos 84 minutos, Themba Zwane foi expulso por ter dado uma cotovelada em Roberto Alvarado.

Sampaio inicialmente mostrou o cartão amarelo, mas foi chamado para conferir o replay e chegou à conclusão de que o cartão vermelho era a punição mais adequada.

No entanto, Sampaio não conseguiu comunicar a mensagem com clareza pelo alto-falante devido ao seu inglês imperfeito. O momento viralizou depois que a expressão de espanto de Khuliso Mudau apareceu na tela.

Sampaio também apitou a partida entre Noruega e Senegal. Nesse confronto, o brasileiro não mostrou nenhum cartão. Sampaio, que já esteve presente na Copa do Mundo de 2022 no Catar, agora terá a chance de mostrar seu trabalho na partida entre Holanda e Marrocos.

Na NOS,a reação à nomeação de Sampaio não é das mais positivas. “Este não é um bom árbitro”, comenta o apresentador Erik van Looy. “Ele também parece extremamente tenso.”

Theo Janssen também vê vantagens na escolha de Sampaio. “Não dá para discutir com ele, porque ele não entende nada disso. Isso até é bom, não é?”, ri Janssen, referindo-se ao inglês imperfeito de Sampaio.