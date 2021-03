Holanda x Letônia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste sábado (27), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Holanda recebe a Letônia neste sábado (27), na Johan Cruijff Arena, a partir das 14h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 20221. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Letônia DATA Sábado, 27 de março de 2021 LOCAL Johan Cruijff Arena, Amsterdã, Holanda HORÁRIO 14h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Holanda quer voltar a disputar uma Copa do Mundo (Foto: Getty)

A TNT, na TV fechada, e o serviço de pay-per-view do Estádio TNT Sports, na internet, transmitem o duelo desta quinta. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder para a Turquia na primeira rodada, a Holanda busca sua recuperação e quer aproveitar que joga em casa para somar pontos. Tim Krul deve seguir na meta holandesa, já que Cillessen se lesionou durante aquecimento para o jogo.

Do outro lado, a Letônia também vem de derrota na estreia. A equipe letã tem os desfalques de Gutkovskis e Dubra, lesionados.

Provável escalação de Holanda: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; F. De Jong, Klaassen; Berghuis, Wijnaldum, Depay; L. De Jong.

Provável escalação do Letônia: Steinbors; Savalnieks, Oss, Maksimenko; Jurkovskis; Jaunzems, Zjuzins, Tobers, Ciganiks; Ikaunieks, Uldrikis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Turquia 4 x 2 Holanda Eliminatórias 24 de março de 201 Polônia 1 x 2 Holanda Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Gibraltar x Holanda Eliminatórias 30 de março de 2021 15h45 (de Brasília) Holanda x Ucrânia Eurocopa 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

LETÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Letônia 1 x 2 Montenegro Eliminatórias 24 de março de 2021 Andorra 0 x 5 Letônia Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas