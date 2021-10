Holanda x Gibraltar: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo pelas Eliminatórias nesta segunda-feira (11), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Holanda e Gibraltar se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 15h45 (de Brasília), pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Gibraltar DATA Segunda-feira, 11 de outubro de 2021 LOCAL Feyenoord Stadium - Roterdã, Países Baixos HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Holanda perdeu apenas uma vez e quer manter boa sequência/ Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, é o local que vai passar o jogo desta segunda-feira, às 15h45 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com cinco vitórias, um empate e uma derrota, a seleção holandesa vai para o próximo jogo com sede de vitória, para continuar com o bom andamento na competição.

Memphis Depay, grande nome da Holanda, possui sete gols em sete duelos disputados nas Eliminatórias.

Já a seleção de Gibraltar, dos sete jogos, foi derrotada em todos eles. com apenas três gols marcados e 28 sofridos. Reece Styche marcou dois dos tentos marcados pela seleção.

No jogo passado entre Holanda e Gibraltar, a seleção holandesa venceu por 7 a 0, com direito a dois gols de Depay, e os outros de Berghuis, de Jong, Wijnaldum, Malen e van de Beek.

Provável escalação da Holanda: Bijlow; Dumfries, S. de Vrij, V. van Dijk e Blind; Klaassen, F. de Jong e Til; Berghuis, Memphis Depay e Gakpo.

Provável escalação da Gibraltar: Goldwin; Wiseman, Annesley, R. Chipolina, Olivero e J. Chipolina; Walker, Ronan, Torilla e Valarino; Reece Styche.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 6 x 1 Turquia Eliminatórias Copa do Mundo 2022 - Europa 7 de setembro de 2021 Letônia 0 x 1 Holanda Eliminatórias Copa do Mundo 2022 - Europa 8 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Gibraltar Eliminatórias Copa do Mundo 2022 - Europa 11 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Montenegro x Holanda Eliminatórias Copa do Mundo 2022 - Europa 13 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

GIBRALTAR

JOGO CAMPEONATO DATA Noruega 5 x 1 Gibraltar Eliminatórias Copa do Mundo 2022 - Europa 7 de setembro de 2021 Gibraltar 0 x 3 Montenegro Eliminatórias Copa do Mundo 2022 - Europa 8 de outubro de 2021

Próximas partidas