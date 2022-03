Holanda x Dinamarca: escalação, desfalques e mais do amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022

A bola vai rolar para Holanda e Dinamarca na tarde deste sábado (26), em Amsterdã, a partir das 16h45 (do horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022.

De um lado, a Holanda foi a primeira colocada do grupo G das Eliminatórias, com 23 pontos. á a Dinamarca ficou na liderança do grupo F, com 27 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Holanda deve ir a campo com alterações na equipe titular, a começar pelo gol. Mark Flekken deve ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Porém, Gakpo, Timber e Teze estão lesionados. No ataque, Danjuma está confirmado.

A Dinamarca, por sua vez, não terá o experiente Andreas Christenses, devido a problema muscular, além de Simon Kjaer, também lesionado.

Quem retorna à equipe é Christian Eriksen, após afastamento devido a problema cardíaco. No entanto, o meia deve iniciar o jogo entre os reservas..

Mais artigos abaixo

Possível escalação da Holanda: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Danjuma.

Possível escalação da Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Larsen.

DESFALQUES

HOLANDA:

Gakpo, Tinder e Teze: lesionados.

DINAMARCA:

Christensen e Kjaer: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Holanda e Dinamarca será transmitido ao vivo pela TNT SPorts, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na internet, neste sábado (26).