Holanda x Bélgica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Holanda pode confirmar a classificação para a próxima fase neste domingo (25); veja como acompanhar na TV

Holanda e Bélgica entram em campo neste domingo (25), às 15h45 (de Brasília), na Amsterdam ArenA, pela sexta rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na liderança do grupo com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), a Holanda precisa de apenas um empate para avançar à próxima fase do torneio.

Do outro lado, a Bélgica, com 10 pontos, vem de duas vitórias consecutivas.

Timothy Castagne pode substituir Thomas Meunier, enquanto Arthur Theate pode entrar na defesa.

Escalações:

Escalação do provável HOLANDA: Pasveer; Timber, van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Berguis, Blind; Bergwijn, Gakpo.

Escalação do provável BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Theate; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi.

Desfalques

Holanda

Van Gaal não deve contar com Teun Koopmeiners e Memphis Depay, machucados.

Bélgica

Romelu Lukaku, lesionado, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Amsterdam ArenA – Amsterdam, HOL

• Arbitragem: ANTHONY TAYLOR (árbitro), GARY BESWICK e ADAM NUNN (assistentes), STUART ATTWELL (quarto árbitro) e CRALG PAWSON (AVAR)