O amanhecer de uma nova era para duas das nações mais tradicionais do futebol europeu chegou à Johan Cruijff Arena, com Xavi Hernández e Jürgen Klopp assumindo, pela primeira vez, seus respectivos lugares na área técnica de seleções. A atmosfera em Amsterdã estava carregada de expectativa por uma evolução tática, enquanto Xavi buscava reinstalar o DNA de posse de bola da Holanda e Klopp colocava sua intensidade característica sobre um elenco alemão em transição.

Foi uma partida de dois tempos distintos; a Alemanha controlou os corredores centrais durante boa parte da primeira hora, abrindo o placar com justiça com um gol de Felix Nmecha, antes de a pressão incessante da Holanda no fim finalmente romper a resistência dos visitantes. Embora o placar de 1 a 1 tenha dividido os pontos no Grupo 2 da Liga A, os dados táticos e as atuações individuais sugeriram que ambos os treinadores ainda têm muito trabalho a fazer antes que suas grandes visões se concretizem por completo.

Vencedores

Cody Gakpo

Quando sua seleção precisava de um momento decisivo para evitar uma estreia decepcionante de Xavi, Cody Gakpo apareceu no segundo minuto dos acréscimos. O atacante do Liverpool vem sendo questionado por sua regularidade em nível de clube, mas, com a camisa laranja, segue como o coração indiscutível do ataque. Seu gol de empate foi uma obra-prima de posicionamento e timing, aproveitando um impulso final que recompensou os 55% de posse de bola da Holanda.

O gol de Gakpo faz mais do que apenas garantir um ponto; ele valida a decisão de Xavi de montar a linha de frente em torno de sua objetividade. Ao salvar um empate contra seus rivais mais ferrenhos, Gakpo garantiu que o novo trabalho do treinador começasse sem o peso esmagador de uma derrota na estreia. Sua capacidade de produzir gols em momentos decisivos será a pedra fundamental da campanha da Holanda para chegar às finais da Nations League.

Felix Nmecha

A escolha de Felix Nmecha por Jürgen Klopp talvez tenha sido o sinal tático mais revelador da noite. Encarregado de dar sustentação a um meio-campo sem presença veterana, Nmecha entregou uma atuação de domínio cerebral. Seu gol aos 32 minutos foi uma ilustração clínica de infiltrações tardias vindas do meio-campo, uma característica que Klopp valorizou enormemente durante seus anos em Anfield. Nmecha não apenas marcou; ele ditou o ritmo contra um trio holandês que, no papel, parecia tecnicamente superior.

Com lendas como Manuel Neuer e Antonio Rüdiger se aposentando, e estrelas de elite como Florian Wirtz sendo poupadas, Nmecha aproveitou a oportunidade para se tornar o rosto da revolução do "gegenpressing" de Klopp. Seu perfil físico combinado com segurança técnica faz dele o meio-campista híbrido ideal para o futebol internacional moderno, provavelmente consolidando seu lugar no time titular num futuro previsível.

Marc-André ter Stegen

Confirmado por Klopp antes do apito inicial como o camisa 1 absoluto da Alemanha, ter Stegen teve uma atuação que desmentiu os longos anos passados à sombra de Manuel Neuer. Com oito defesas no total, o goleiro do Barcelona foi o único motivo para a Alemanha ter permanecido em vantagem por tanto tempo. Ele foi particularmente impressionante nas situações de mano a mano, frustrando um ataque holandês que registrou nove finalizações no alvo e um Expected Goals (xG) significativamente superior, de 2,65.

Esta partida serviu como uma declaração definitiva de intenções de ter Stegen. Sob o comando de um treinador que exige que seus goleiros sejam proativos e corajosos, ele mostrou que pode sustentar uma unidade defensiva que atualmente passa por uma enorme reformulação estrutural. O percentual de defesas que manteve sob intensa pressão holandesa nos 20 minutos finais ajudará muito a silenciar qualquer debate remanescente sobre a hierarquia dos goleiros da Alemanha.

Perdedores

Jan Paul van Hecke

Foi uma noite para esquecer para o defensor do Brighton, que teve dificuldades com o ritmo e a percepção espacial exigidos neste nível. Van Hecke pareceu desconfortável desde o início, recebendo cartão amarelo aos 24 minutos depois de ser pego fora de posição pela movimentação de Kai Havertz. Sua hesitação nas transições defensivas frequentemente deixou Virgil van Dijk exposto, e ele teve sorte de não ser ainda mais punido por uma equipe alemã que prosperou nos contra-ataques.

As consequências para Van Hecke podem ser severas. Com Xavi exigindo uma linha defensiva alta e capacidade precisa de saída de bola, qualquer fragilidade defensiva é ampliada. Dada a profundidade disponível para a Holanda quando estiver totalmente em forma, a incapacidade de Van Hecke de dar segurança à linha de defesa nesta partida de abertura pode fazê-lo cair na hierarquia, enquanto Xavi busca parceiros mais confiáveis para seu capitão.

Kai Havertz

Embora a Alemanha tenha parecido perigosa em alguns momentos, Kai Havertz viveu uma noite frustrante, interrompida por lesão aos 30 minutos. Antes de sua saída forçada, Havertz teve dificuldades para atuar como a referência ofensiva que Klopp exige. Apesar do apoio público do treinador, Havertz não conseguiu acertar uma finalização relevante no alvo e recuou demais em muitos momentos, deixando o ataque alemão sem presença na área.

O momento de sua lesão é particularmente prejudicial. Klopp atualmente avalia um enorme grupo de 44 jogadores, e a ausência de Havertz permite que outros atacantes apresentem sua candidatura nas próximas partidas contra Grécia e Sérvia. Se os jogadores experimentais que estão à margem impressionarem em sua ausência, Havertz pode ver seu status de "garantido" como principal atacante ameaçado nesta nova era.

Nadiem Amiri

Escalado no centro criativo do 4-2-3-1 de Klopp, Nadiem Amiri não conseguiu oferecer o brilho necessário para matar o jogo. Embora tenha sido aplicado, sua disciplina o prejudicou; um cartão amarelo aos 68 minutos foi seguido por sua substituição apenas 12 minutos depois, quando Klopp buscava mais solidez defensiva. Em um jogo no qual a Alemanha teve menos finalizações e menos posse de bola, o camisa 10 precisava ser muito mais clínico nas transições.

Amiri luta por um lugar permanente em um elenco que acabará reintegrando talentos de nível mundial como Florian Wirtz. Ao não dominar os espaços criativos e acabar sendo sacado antes do gol de empate holandês, ele desperdiçou uma oportunidade de ouro para provar que pertence ao nível de elite entre as opções de meio-campo de Klopp. A falta de impacto em Amsterdã pode levar à sua exclusão da próxima convocação competitiva.

Conclusão

No fim das contas, este empate trouxe mais perguntas do que respostas para Xavi e Klopp. A Holanda mostrou espírito admirável ao buscar a reação, mas seu meio-campo devastado por lesões seguiu sendo um ponto de vulnerabilidade. A Alemanha exibiu lampejos do estilo "Kloppo" de alta intensidade, mas faltou a frieza necessária para garantir os três pontos. À medida que as duas seleções entram nessas eras de treinadores de alto perfil, o empate parece um reflexo justo, ainda que um pouco abaixo das expectativas, de dois projetos que seguem muito claramente na fase de laboratório.