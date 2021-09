Holanda x Montenegro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo neste sábado (4), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na internet

A Holanda enfrenta o Montenegro neste sábado (4), às 15h45 (de Brasília), no Philips Stadion, pela quarta rodada do grupo G das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x Montenegro DATA Sábado, 4 de setembro de 2021 LOCAL Philips Stadion - HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 15h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com sete pontos cada (uma derrota, duas vitórias e um empate), Holanda e Montenegro brigam pela liderança do grupo G com a Turquia, que registra um ponto a mais.

No empate com a Noruega por 1 a 1 na última rodada, Van Gaal decidiu mudar de sua confiável formação 3-5-2 para um sistema 4-3-3, com Virgil van Dijk retornando ao time titular ao lado de Stefan de Vrij. A dupla pode seguir entre os titulares.

Já o Montenegro, é improvável que Radulovic faça muitas mudanças na equipe que empatou com a Turquia na última rodada.

Com Stevan Jovetic lesionado, espera-se que Uros Durdevic e Drasko Bozovic liderem o ataque.

Provável escalação da Holanda: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Gakpo.

Provável escalação do Montenegro: Mijatovic; Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic; Marucic, Scekic, Kosovic, Haksabanovic; Bosovic, Durdevic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGOS CAMPEONATO DATA Holanda 0 x 2 República Tcheca Eurocopa 27 de junho de 2021 Noruega 1 x 1 Holanda Eliminatórias 1 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Turquia Eliminatórias 7 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Letônia x Holanda Eliminatórias 8 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

MONTENEGRO

JOGOS CAMPEONATO DATA Montenegro 1 x 3 Israel Amistoso 5 de junho de 2021 Turquia 2 x 2 Montenegro Eliminatórias 1 de setembro de 2021

Próximas partidas