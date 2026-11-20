A Holanda enfrentará Portugal nas quartas de final da Liga das Nações, conforme definiu o sorteio realizado na tarde de sexta-feira, em Nyon, na Suíça. A seleção holandesa jogará a primeira partida em casa.
A Holanda, portanto, enfrentará Portugal nas quartas de final da Liga das Nações. Se vencer, terá pela frente Espanha ou França.
Antes do sorteio, já se sabia que a Holanda só poderia enfrentar um dos vencedores de grupo nas quartas de final: Portugal, França ou França.
O confronto com Portugal, vencedor de seu grupo, tem tudo a ver com a partida desastrosa da última segunda-feira (Alemanha 5 a 0 Holanda).
Com a derrota por larga margem, a Alemanha terminou na liderança do nosso grupo, e a seleção holandesa ficou em segundo lugar. Se tivesse perdido por uma margem menor, a Holanda teria sido cabeça de chave.
Assim, a Alemanha se tornou cabeça de chave. Antes do sorteio, poderia enfrentar Bélgica, Espanha ou Noruega. A Bélgica foi a sorteada.
As quartas de final da Liga das Nações só serão disputadas entre 25 e 30 de março de 2027. A semifinal e a final serão realizadas em junho.
A semifinal e a final serão disputadas em um único local e em jogo único. Já nas quartas de final haverá partidas de ida e volta.
Confrontos definidos no sorteio:
França x Espanha
Inglaterra x Noruega
Alemanha x Bélgica
Portugal x Holanda