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A Holanda enfrentará Portugal nas quartas de final da Liga das Nações, conforme definiu o sorteio realizado na tarde de sexta-feira, em Nyon, na Suíça. A seleção holandesa jogará a primeira partida em casa.

A Holanda, portanto, enfrentará Portugal nas quartas de final da Liga das Nações. Se vencer, terá pela frente Espanha ou França.

Antes do sorteio, já se sabia que a Holanda só poderia enfrentar um dos vencedores de grupo nas quartas de final: Portugal, França ou França.

O confronto com Portugal, vencedor de seu grupo, tem tudo a ver com a partida desastrosa da última segunda-feira (Alemanha 5 a 0 Holanda).

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Com a derrota por larga margem, a Alemanha terminou na liderança do nosso grupo, e a seleção holandesa ficou em segundo lugar. Se tivesse perdido por uma margem menor, a Holanda teria sido cabeça de chave.

Assim, a Alemanha se tornou cabeça de chave. Antes do sorteio, poderia enfrentar Bélgica, Espanha ou Noruega. A Bélgica foi a sorteada.

As quartas de final da Liga das Nações só serão disputadas entre 25 e 30 de março de 2027. A semifinal e a final serão realizadas em junho.

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A semifinal e a final serão disputadas em um único local e em jogo único. Já nas quartas de final haverá partidas de ida e volta.

Confrontos definidos no sorteio:

França x Espanha

Inglaterra x Noruega

Alemanha x Bélgica

Portugal x Holanda