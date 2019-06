Holanda e decisão: uma combinação familiar para Cristiano Ronaldo

O português já foi protagonista de duas decisões contra a seleção, que voltam a se encontrar neste domingo pela final da Liga das Nações

A final inédita entre e pela Liga das Nações marca um histórico movimentado da carreira de Cristiano Ronaldo, o principal jogador da seleção cruzmaltina e que já protagonizou vitórias importantes contra a equipe neerlandesa. Mesmo em momentos de grande potência dos rivais.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A primeira partida de Cristiano contra a Holanda aconteceu em 2004, pela semifinal da . O português abriu o placar com um gol de cabeça da vitória que terminou em 2 a 1. Neste ano em questão, a seleção portuguesa não estava em auge entre os competidores europeus, mas o jovem camisa 17 sobressaiu-se em sua primeira competição continental com a equipe.

Dois anos depois, CR7 contribuiu com sua seleção na da , quando enfrentaram novamente a Holanda nas oitavas de final e venceram por 1 a 0, com gol de Maniche. Tal resultado acabou sendo uma surpresa para o desenrolar do torneio, pois os holandeses vinham de uma sequência invicta na fase de grupos, vencendo a e Montenegro e a , enquanto Portugal iniciou a primeira fase perdendo para a Angola. Na sequência, venceram a seleção do Irã e do , até encontrarem os Países Baixos nas oitavas.

A seleção holandesa era considerada uma potência mundial durante a primeira década dos anos 2000 e, não à toa, foram os responsáveis pela eliminação do na Copa de 2010, na África do Sul.



(Foto: Getty)

Na Eurocopa de 2012, Cristiano voltou a marcar a favor de Portugal contra a seleção holandesa. As equipes se encontraram no último confronto da primeira fase do torneio, e o craque da vinha sendo alvo de críticas por sua falta de gols. No jogo, o camisa sete marcou dois tentos e consagrou a vitória de 2 a 1, eliminando novamente os holandeses da competição.

Após a Euro 2012, Portugal não voltou a ter grandes destaques nas competições, tendo que brigar para a participação na Copa do Mundo de 2014 na repescagem, quando venceram a com o placar total de 4 a 2 (sendo os quatro gols feitos por Cristiano). Já no Mundial no Brasil, não conseguiram passar da fase de grupos.

No entanto, a seleção cruzmaltina pôde encontrar forças de superação, e não demorou mais que dois anos para isso.

Portugal venceu a Eurocopa em 2016, o primeiro título de Cristiano com a equipe. No torneio, não ocorreram confrontos com a Holanda, mas seus caminhos voltaram a se cruzar em um amistoso em março de 2018. Neste duelo, a Holanda venceu por 3 a 0 a seleção de Portugal.

Apesar da derrota, os holandeses não conseguiram a classificação para a Copa do Mundo da , enquanto que, no Mundial, Portugal não passou das oitavas de final, perdendo por 2 a 1 para o .

Cristiano passou um período afastado de sua seleção nacional após a eliminação na Copa, retornando apenas em março deste ano para as eliminatórias da Eurocopa contra a .

Agora, um novo confronto contra os holandeses o aguarda. Seu segundo título vestindo a camisa de Portugal está em jogo na primeira final da Liga das Nações que acontece neste domingo (9), no estádio do Dragão, em , a partir das 15h45 (de Brasília).