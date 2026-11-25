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Rasmus Hojlund revelou que o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, ficou “arrasado” após a demissão de Michael Carrick. O atacante dinamarquês, que deixou Old Trafford rumo ao Napoli em uma negociação de £ 44 milhões no verão, afirma que seus ex-companheiros têm qualidade para sair da crise atual na Premier League.

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Crise em Old Trafford se agrava antes do retorno de Hojlund a Manchester

O Manchester United ocupa a 19ª posição na Premier League após nove jogos consecutivos sem vencer no campeonato, sequência que começou em agosto. Depois da demissão de Carrick, o novo técnico Mauricio Pochettino teve um início difícil no domingo , quando sua equipe perdeu por 4 a 0 para o Liverpool.

As tensões já haviam aparecido antes da saída de Carrick, quando ele deixou Fernandes fora da equipe após o jogador questionar suas táticas durante uma derrota para o Como na Champions League. Hojlund, torcedor do United desde criança, contratado por £ 64 milhões em 2023 e autor de 26 gols em 95 partidas, falou sobre a turbulência depois de marcar no empate do Napoli por 2 a 2 com o Manchester City na Champions League , na terça-feira.

Hojlund relata reação do vestiário à saída de Carrick

Hojlund conversou com Fernandes e Diogo Dalot quando a Dinamarca enfrentou Portugal durante a pausa para as seleções e segue em contato com seu compatriota Patrick Dorgu. O atacante do Napoli contou como o elenco reagiu à mudança no comando técnico e revelou que ainda acompanha de perto seu antigo clube.

“Durante a pausa para as seleções, quando falei com Bruno e Diogo, eles obviamente estavam arrasados com a saída de Michael, mas também esperavam algumas mudanças”, disse Hojlund. “Ainda converso com Patrick e só desejo o melhor aos rapazes. Tenho certeza de que eles vão conseguir reverter a situação nesta temporada.”

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“Assisto a todos os jogos que posso, especialmente os do lado vermelho de Manchester. É uma pena [que o United esteja passando por dificuldades].”

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A enorme pressão em Old Trafford e a luta contra o rebaixamento

Depois de viver altos e baixos ao longo de duas temporadas na Inglaterra, Hojlund observou que a atenção constante do mundo todo amplia cada revés em Old Trafford.

“O United é um clube enorme, e isso não pode ser ignorado”, afirmou. “Há muita gente acompanhando o clube pelo mundo, e não dá para escapar disso. Quando as coisas vão bem, a euforia é quase exagerada; quando vão mal, a sensação é quase ruim demais. Então, é preciso tentar encontrar um equilíbrio. Acho que vivi tanto os altos quanto os baixos lá. A pressão faz parte do clube. Ela vem junto com jogar pelo Manchester United.”

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Apesar de o United estar na penúltima posição, ele citou a rápida subida do Bournemouth na tabela como prova de que a situação pode mudar depressa na Premier League. “É um retrato momentâneo. Acho que eles vão voltar ao topo. A Premier League é assim”, disse. “Li outro dia que o Bournemouth estava na zona de rebaixamento depois de algumas rodadas. Agora, venceu os últimos cinco jogos e está na metade de cima da tabela.”

Por conhecer bem o vestiário, ele acredita que Pochettino pode dar início a uma recuperação. Hojlund acrescentou: “Eles têm muita qualidade. Vi os rapazes treinarem dia após dia, conheço os jogadores muito bem e sei que têm um ótimo elenco, bons líderes e bons profissionais. Por isso, tenho certeza de que vão reverter a situação. Espero que acertem com Mauricio.”

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Pochettino enfrenta desafio imediato para recuperar a campanha do United

Pochettino precisa estabilizar rapidamente um vestiário abalado pela demissão de Carrick, mas ávido por novos rumos. Encerrar a sequência de nove jogos sem vitória na liga e reagir à dura derrota de domingo para o Liverpool será fundamental para sair da 19ª posição. Jogadores experientes como Fernandes e Dalot terão de se adaptar depressa a uma nova abordagem tática para transformar a qualidade demonstrada nos treinos em pontos. Enquanto isso, Hojlund segue em boa fase na Itália após sua transferência de £ 44 milhões no verão e busca manter pelo Napoli o embalo do gol marcado na Champions League.