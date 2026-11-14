Hojlund dá show contra Portugal na noite da homenagem a seu ídolo CR7: nova comemoração e mais gols na Nations League do que pelo Napoli de Allegri

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Os dois gols de Hojlund na noite em que Portugal homenageou seu ídolo Cristiano Ronaldo são um recado claro também para o Napoli, onde ele não vem conseguindo alcançar os mesmos números com Allegri.

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A Dinamarca destruiu Portugal e, na noite da homenagem da seleção portuguesa a Cristiano Ronaldo, quem assumiu o protagonismo absoluto da partida foi justamente quem tem CR7 como ídolo: o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund. O artilheiro do Napoli marcou dois gols, um mais bonito que o outro, estreou uma nova comemoração e calou o público português presente em Braga. Mas a mensagem que, silenciosamente, ecoa com mais força depois desta noite é dirigida à Itália e a Nápoles, onde o desempenho do dinamarquês está muito distante daquele visto na seleção.

QUE PARTIDA! - Os dois gols foram um mais bonito que o outro: no primeiro, acertou de primeira um chute fortíssimo de esquerda, típico de centroavante, aparecendo no momento certo entre as marcações de Ruben Dias e Alberto Costa na altura da segunda trave, após cruzamento de Damsgaard pela direita; no segundo, recebeu a bola de Hojbjerg na área, ajeitou-a para o pé menos hábil em espaço curto e encontrou uma trajetória indefensável para Diogo Costa. Somando-se a isso, em 73 minutos, 100% de acerto nos passes, mais de 50% dos duelos vencidos, inclusive pelo alto, e duas faltas sofridas, o resultado é uma atuação de primeira linha na posição.

NOVA COMEMORAÇÃO E TORCIDA CALADA - No jogo de ida, ao marcar contra Portugal o gol do empate provisório em 2 a 2 (a Dinamarca acabou derrotada em casa por 4 a 2), comemorou com o "Siuuum" de Cristiano Ronaldo, que àquela altura já havia deixado a concentração em meio a uma polêmica aberta com Jorge Jesus. Foi uma homenagem a seu ídolo que, no entanto, não se repetiu nesta noite em Portugal.



Ao contrário: após o gol do 2 a 0, Hojlund apresentou uma nova comemoração com o polegar na horizontal, passos balançando para a direita e para a esquerda e, depois, o polegar virado bruscamente para baixo, com um "boom" gritado para o céu, seguido pelo gesto de cortar a garganta.



A comemoração não agradou ao público presente no Estádio Municipal de Braga, que o vaiou e insultou. A reação do atacante dinamarquês foi imediata: ele levou o dedo à boca para calar os torcedores e depois apontou para um setor específico do estádio.

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MAIS GOLS NA NATIONS LEAGUE DO QUE PELO NAPOLI DE ALLEGRI - Como dito, porém, a mensagem desta noite inevitavelmente se dirige a Nápoles e à gestão de Massimiliano Allegri que, muitas vezes, por necessidades táticas e por sua maneira de enxergar o futebol, não consegue acionar o atacante e criar condições para que ele deslanche como acontece na seleção.



Não por acaso, ao analisar o mapa de calor desta e de outras partidas, vê-se que Hojlund ocupa regiões menores do campo do que aquelas em que atua pelo Napoli e, sobretudo, tem sua área de maior atividade muito mais avançada.



E a consequência, mais uma vez, aparece nos números: em cinco jogos pela Dinamarca na Nations League, Hojlund chegou a cinco gols. Nos 14 jogos disputados pelo Napoli entre o campeonato e a Champions League, o total é de três gols, com apenas um marcado (contra o Monza) de 13 de novembro até hoje.