Hoje treinador de futebol, Macini fala sobre referências, elogia Jorge Jesus e legado de Sampaoli no Galo

Ex-jogador falou com exclusividade à Goal e apontou o Atlético-MG como o melhor time do Brasil no momento

Alessandro Faioli Amantino ou simplesmente Mancini, defendeu as cores de grandes clubes como Atlético-MG, Roma, Inter, Milan e também vestiu a camisa da seleção brasileira. Em 2015, após passagem pelo América-MG, pendurou as chuteiras e de lá para cá encarou uma nova faceta, dando início a carreira de treinador de futebol. Em bate papo exclusivo na Twitch da Goal, ele falou sobre as suas referências, explicou seu estilo de jogo e rasgou elogios a Jorge Jesus e Sampaoli

"Em 2015 eu retornei para a Itália, tenho casa lá e decidi realmente me tornar treinador. Como joguei muito tempo lá, eu vejo que a escola italiana como referência no mundo, principalmente na questão tática. Comecei a estudar, fiz os cursos da UEFA A e finalizei na UEFA Pro. Hoje, estou apto para comandar qualquer time do mundo".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

TREINADORES BRASILEIROS

"Acho que no Brasil existem muitos bons treinadores, mas vivemos num país imediatista. O time te contrata hoje e amanhã você tem que ganhar. Se você não ganhar, você não presta. Então, acredito que no futebol brasileiro, quando os dirigentes, diretores, que fazem parte de uma gestão, abraçarem uma causa, um treinador, teremos mais bons treinadores, tendo tempo de trabalho".

AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS PARA MANCINI COMO TREINADOR

"Eu tive o privilégio de ter trabalhado com três treinadores. Um é o Capello, assim que cheguei na Roma, no meu começo e logo em seguida eu trabalhei com o Luciano Spaletti, atualmente treinador do Napoli. É o treinador que mais me dei bem, ele me ensinou o futebol, posicionamento, me ensinava os movimentos e isso é fundamental. Acredito que isso falte aos treinadores, não só no Brasil como lá fora também. O outro foi o Mourinho, trabalhei com ele na Inter, não joguei muito com ele, por opção dele, eu não estava em grande fase, mas aprendi muito com ele. Ele trabalha o psicológico, entra muito na sua mente. Hoje, como referência de jogo, conceito, ideia eu gosto muito de me espelhar no Spalletti.

ESTILO DE JOGO DE MANCINI

"Na vida tudo é o equilíbrio. Claro, quando você propõe, você corre risco de sofrer gols, mas acredito no equilíbrio. Como jogar, o sistema, vai depender muito daquilo que você tem em mãos. Acredito que além da tática, a questão de gestão é fundamental. Gerir pessoas hoje em dia é muito difícil. OS treinadores têm que ver a questão humana. Mas eu gosto de atacar, estar em cima do adversário, ter variações táticas".

JORGE JESUS COMO DIVISOR DE ÁGUAS NO FUTEBOL BRASILEIRO

"Na base eu não treinava isso (como atacar), era coletivo, chute a bola, eu não sabia como atacar. Eu atacava, mas de modo desorganizado. Eu concordo com o Jorge Jesus em alguns pontos, no futebol europeu você sabe atacar, amaneira como atacar e ele conseguiu fazer isso no Flamengo. O que ele fez foi um divisor de águas. Hoje em dia, acredito que os treinadores já estão com a mente mais aberta, mais preparados. Você vê time hoje fazendo esse tipo de traalho, na série A, até mesmo na série B você vê time com esses conceitos".

SAMPAOLI MUDOU O ATLÉTICO-MG

"O Sampaoli, dentro do Atlético-MG, ele mudou o Atlético, a maneira de jogar. O Galo era taxado sempre como time de raça, é a identidade do Galo, a torcida gosta, mas questão de conceito de jogo, de propor jogo, ele deu muito para o Atlético-MG, mesmo ganhando só o Mineiro. Acredito que o Sampaoli deixou um legado bacana no Atlético".

SONHO DE TREINAR O GALO UM DIA

"Claro que tenho. É um clube que abriu as portas para mim, iniciei a minha carreira lá com 13 anos de idade. A gente é grato por tudo aquilo que o Atlético-MG fez, abriu as portas. A gente tem planos, objetivos, me qualifiquei. Eu não me importo de começar de baixo, é importante, para chegar em cima. O Atlético-MG é um clube que sou muito grato, torço para o Atlético, está numa fase muito boma, líder do Brasileirão, construíndo o estádio, o Atlético está mudando de patamar, subindo degrau em degrau para se confirmar como uma potência que é.

O MELHOR TIME DO FUTEBOL BRASILEIRO?

"É o Atlético-MG. De jogo, o Galo é um time que joga mais, defende melhor, mas se você pegar o Flamengo, individualmente está alguns degraus acima, mas uma distância muito pouca. O Atlético-MG hoje acho que joga melhor. É o favorito para ganhar o Brasileirão. São 10 pontos de diferença. O Flamengo tem dois jogos a menos, mas precisa ganhar, somar esses pontos e o Atlético já somou esses pontos. Está em aberto, mas é uma grande vantagem".

Acompanha a entrevista completa clicando aqui