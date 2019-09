Hoje teve! Gabigol marca ou assiste mais de um gol por jogo no Brasileirão 2019

Artilheiro isolado da Série A, Gabriel é decisivo em mais uma vitória do líder Rubro-Negro, dessa vez pra cima do Avaí

"Hoje tem gol do Gabigol!", dizem os cartazes que se repetem a cada jogo do em 2019, seja no Maracanã ou longe dele. Pra ser preciso, nem sempre tem o gol do camisa 9, mas, em se tratando de , o sabe que pode contar com ele para deixar um companheiro em condições de marcar. A vítima da vez? O Avaí, que vendeu seu mando de campo no duelo deste sábado, 7 de setembro, para o Mané Garrincha.

Mais uma vez, Gabigol não passou em branco - longe disso: ele abriu o marcador em Brasília, aos 11 minutos, de partida, e ajudou na tabela para Reinier Jesus marcar seu primeiro gol como profissional pelo Fla. Com a contribuição, ele chega a 15 gols marcados e segue na artilharia isolada da Série A 2019, além de somar três assistências para gols dos colegas de equipe. É o jogador com mais participações em gols (18) em todo o campeonato.

O gol foi do Gabigol mas olha a assistência do Reinier pic.twitter.com/UY4BEwxSu5 — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) September 7, 2019

O mais incrível é que a marca chega com Gabigol sequer atuando em todas as partidas do Flamengo até aqui. Com a participação de hoje, ele soma 14 jogos disputados no Brasileiro, o que o deixa com uma média de participação em 1,28 gol por partida nessa temporada. Além disso, ele já soma 29 gols no ano, sua melhor marca pessoal na carreira.

Para se ter uma ideia, o meia do Dudu, do , que liderou o quesito de participação (gols + assistências) no último Brasileirão com um total de 21 (7 gols e 14 assistências), precisou de 31 jogos para atingir a marca. O próprio Gabigol, goleador da última temporada, registrou 20 em 35 partidas, o que mostra bem sua evolução.

O Fla volta a campo no próximo sábado (14), às 11h do horário de Brasília, diante do , em casa, para tentar confirmar o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão.

Brasileirão: líderes em participações em gols nos últimos anos