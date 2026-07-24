"Não houve qualquer contacto desde o Mundial. Neste momento, não sei até que ponto preciso disso, ainda quero ver e decidir. Respeito imenso Julian Nagelsmann. O dia com o 'ainda' foi um dos piores da minha vida. Teria gostado de não passar por isso", disse Klopp na sua apresentação como selecionador nacional esta sexta-feira, em Frankfurt.

O técnico de 59 anos explicou: "Pedi desculpa, ele aceitou. Depois disso, até me deu os parabéns pelo aniversário, que também foi durante o Mundial. Acho que não há nada de errado entre nós. Desejo-lhe apenas o melhor. Se em algum momento houver tempo, voltarei a falar com ele. Mas hoje provavelmente também é um bom dia para Julian, porque este capítulo fica agora encerrado e ele segue em frente. Vai ter muitas possibilidades para isso, disso tenho a certeza absoluta."

Depois do encontro da equipa da DFB no Mundial contra Curaçao, que terminou com uma clara vitória por 7-1, Klopp pegou no microfone. No momento dessas declarações, a entrevista oficial com Nagelsmann já tinha terminado. O antigo treinador de sucesso aproveitou o momento para desfazer mal-entendidos e dirigir-se explicitamente à liderança da seleção nacional.

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O que Jürgen Klopp tinha dito sobre Julian Nagelsmann?

"Temos de ainda ter tempo para isso. Já que falámos tanto sobre a equipa: o Thomas e eu também nos sentimos parte da equipa, de forma não oficial. Estamos do vosso lado", sublinhou Klopp. Na sequência da vitória na estreia contra o outsider, Klopp tentou então, de forma enérgica, travar a agitação que tinha surgido. O próprio Nagelsmann tomou conhecimento das declarações públicas do seu interlocutor em silêncio.

"Já encontrei a não palavra do meu ano: é 'ainda'. Podia ter levado um murro na boca por causa disso, mas já era tarde e eu estava na televisão. Saiu-me de forma descontraída e não tem relevância nenhuma. Faço 59 anos depois de amanhã e continuo a ser idiota", avaliou, de forma autocrítica.

O motivo da agitação foi uma sequência durante o jogo de abertura do Mundial. Klopp atuou no âmbito da transmissão como especialista de TV para a plataforma MagentaTV.

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Jürgen Klopp e a polémica do "ainda" por causa de Julian Nagelsmann

Olhando para o onze da seleção alemã, comentou com ironia: "Felizmente é Julian Nagelsmann quem faz a equipa - por enquanto. Por enquanto." O colega comentador Thomas Müller respondeu de imediato à frase mordaz: "Kloppo, ainda só estamos em junho! Tu já estás em setembro."

Para evitar mais especulações, o natural de Estugarda voltou a deixar clara a sua preocupação pessoal no final da emissão. "Estamos completamente do vosso lado. Não vem nada da nossa parte que deva perturbar o processo", disse Klopp.