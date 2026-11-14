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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, explicou por que não escalou o atacante Lennart Karl, do Bayern de Munique, na partida da Liga das Nações contra a Sérvia, na noite de sexta-feira (3 a 1), e ressaltou que o adolescente continua tendo um papel importante em seus planos.

Em Belgrado, a decisão não foi contra Karl, mas a favor do estreante Brajan Gruda, afirmou Klopp à RTL: "Imagine se tivéssemos apenas Brajan Gruda ou apenas Lennart Karl. Há outros que nem estão aqui e também sabem jogar bem." Karl treinou "de forma excepcional", mas "Brajan Gruda também".

O jogador do Leipzig, que havia ficado fora da primeira convocação de Klopp para a seleção alemã, algumas semanas atrás, por causa de uma lesão, estreou pela Alemanha contra a Sérvia e teve uma atuação extraordinária. Gruda a coroou com uma bela arrancada individual desde a linha do meio-campo, concluída com o gol que fez o placar chegar a 3 a 0. Depois, Klopp demonstrou pena do ala esquerdo da Sérvia, Petar Sukacev: "É uma loucura. O lateral-esquerdo, coitado!"

Na reta final, Klopp fez várias substituições. No entanto, não colocou Karl em campo: tirou Gruda para a entrada do ponta esquerda Said El Mala. Klopp explicou que o jogador do Colônia deveria, na verdade, substituir Derry Scherhant. Gruda, porém, sentiu um problema físico. "Mandar Said de volta e dizer: 'Sente-se de novo', porque Gruda teve uma cãibra, também não dá", explicou o técnico da seleção alemã.

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Klopp também ressaltou que Karl, cujo desenvolvimento havia sido tema de discussões recentes no Bayern de Munique, causou boa impressão na seleção alemã. Segundo o treinador, o jogador de 18 anos demonstrou a humildade cobrada pelo presidente de honra do Bayern, Uli Hoeneß. Karl é "um jovem maravilhoso. Todos nós somos um pouco diferentes em um aspecto ou outro. Ele treinou muito, muito bem, está totalmente integrado ao grupo e não jogou hoje porque, na posição dele, atuou alguém que também sabe jogar bastante bem."

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Lennart Karl vinha em boa fase no Bayern de Munique

Klopp afirmou: "Lennart Karl vai jogar pela Alemanha, não tenho a menor dúvida disso. Só não foi hoje." A próxima oportunidade para Karl disputar sua quinta partida pela seleção alemã será na noite de segunda-feira. A equipe alemã enfrentará a Holanda em Berlim e poderá garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

Getty Images

Após uma queda de rendimento, Karl vinha mostrando uma melhora significativa no Bayern e marcou, entre outros, gols importantes contra o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, e o Mainz 05, na Bundesliga.