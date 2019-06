Hoje no Santos, Sampaoli aposta em vitória do Chile na Copa América: "Um time forte"

Treinador falou sobre sua passagem por La Roja e colocou suas fichas no time de Reinaldo Rueda, ainda que tenha advertido que será um torneio difícil

"No , passei momentos incríveis na minha carreira. Seguramente, os melhores da minha vida e isso nunca vai mudar". Esta declaração é de Jorge Sampaoli, atual técnico do , que concedeu entrevista ao Redgol e se recordou de sua passagem pelo país. Ele avaliou também as possibilidades da equipe nacional na , assegurando que os comandados de Reinaldo Rueda irão em busca do troféu no .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"O Chile virá com a ilusão de ganhar a terceira Copa América seguida, que foi difícil por 100 anos, assim que seguramente o grupo de jogadores estará esperando ganhar o título. O Chile é um dos times fortes que vai jogar a Copa América", assegurou o argentino.

Mais artigos abaixo

"Creio que o grupo de jogadores que tem o Chile se juntará e e vão ser muito fortes para conseguir enfrentar este torneio", falou.

Por outro lado, entregou os seus candidatos a ficar com a taça do torneio. "Estão [na briga] , Brasil, ... É um torneio muito competitivo. Porém, nos últimos tempos, o Chile mostrou que tem capacidade de competir em torneios importantes. O resultado está vinculado ao decorrer da Copa [América]", acrescentou.

Finalmente, ele repassou seu êxito passo para a , ressaltando que "é um clube que marcou minha carreira, sempre o tenho em meu coração. Aí ganhamos cinco títulos em um ano e meio e aqui apenas começamos. As pessoas me demonstraram seu carinho e me sinto cômodo vivendo aqui".